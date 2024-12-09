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國軍主動披露共軍空域保留動態 學者：展現偵察嚇阻
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中國外交部記者會 媒體問對台軍演

2024/12/9 16:27
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（中央社台北9日電）國防部今天表示，共軍今起至11日在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區。有媒體在中國外交部記者會提問是否正在台海軍演，中國外交部未回應問題，而是重申對於台灣議題的一貫說法。

綜合財聯社等陸媒報導，有媒體下午在中國外交部例行記者會提問，「台灣國防部今天表示，在台灣附近海域發現了大陸軍艦和海警船，並表示中國人民解放軍已經限制了大陸沿海的部分空域。中方對此有何評論？中國是否正在台島附近進行軍事演習？」

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據報導，中國外交部發言人毛寧未回應問題，僅重申既定立場宣稱，「台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣問題是中國內政，中方將堅定維護國家主權和領土完整」。

國防部中午表示，共軍宣布今天起至11日在浙江、福建以東一帶空域開設7處保留區，國防部已完成應變中心開設、保持高度戒備，也同步啟動戰備操演，依敵情威脅狀況，結合天候等條件於戰術位置實施演練。（編輯：周慧盈/呂佳蓉）1131209

毛寧
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