習近平向美喊話：願保持對話 關稅科技戰不會有贏家

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（中央社記者邱國強北京10日電）中國國家主席習近平今天針對美中關係表態，指中方願與美國政府「保持對話、拓展合作、管控分歧」，希望美方與中方相向而行。關稅戰、貿易戰、科技戰違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。

習近平上午在北京人民大會堂，會見赴中國出席「1+10對話會」的主要國際經濟組織負責人致詞時，作上述表示。他並強調，中國「有充分信心實現今年經濟增長目標」。

習近平說，人類是休戚與共的命運共同體，各國「不是乘坐在190多條小船上，而是乘坐在一條命運與共的大船上」，應該「相互視對方的發展為機遇而非挑戰，相互把對方當作夥伴而非對手」，讓「同球共濟」、團結協作、互利共贏成為「時代主旋律」。

他說，中方願與「主要國際經濟組織」踐行多邊主義，促進國際合作，支持全球南方國家發展，推動平等有序的世界多極化、普惠包容的經濟全球化，建設一個共同發展的公正世界。

習近平指出，各國經濟「各有各的難處」，應該合作建設開放型世界經濟體系，堅持創新驅動，把握好數字經濟、人工智慧、低碳技術等重要機遇，創造經濟成長新的動力源，支持知識、技術、人才跨國流動。

他意有所指地說，搞「小院高牆」、「脫鈎斷鏈」既損人也不利己。中方始終認為，「中國好，世界才會好；世界好，中國會更好」。各國應該把經濟上的相互依存視為「取長補短、互利共贏的好事」，而不應該視為風險。

習近平說，中國經濟已步入「高質量發展」階段，對世界經濟成長貢獻率保持在30%左右。中方「有充分信心實現今年經濟增長目標」，繼續發揮世界經濟成長最大引擎作用；此外，中國是「實幹家、行動派」，以「釘釘子」精神紮實推進共建「一帶一路」，搭建中國和世界共同發展的橋梁。

他並針對「全球經濟治理」說，全球經濟治理無論如何改革，都必須堅持「共商共建共享」原則，堅持真正的多邊主義，確保各國「權利平等、機會平等、規則平等」。

根據報導，習近平最後針對中方對「發展中美關係的一貫原則立場」說，中方願與美國政府保持對話、拓展合作、管控分歧，推動中美關係朝「穩定、健康、可持續」方向發展，希望美方與中方相向而行。

習近平還說，「關稅戰、貿易戰、科技戰」違背歷史潮流和經濟規律，不會有贏家。中國將始終堅持集中精力辦好自己的事情，堅決維護好自己的主權、安全、發展利益。同時中方推進高水平對外開放的決心不會改變。

根據報導，與會外國代表「高度評價中國經濟發展成就，看好中國發展前景」，並聲稱中國「發展成就舉世矚目」，特別是在減貧領域「創造了人類奇跡」，「在新質生產力方面居於世界領先水平」，「充分證明中國政府秉持的以人民為中心的發展理念是成功的，也是可行的，對世界具有重要啟示意義」。（編輯：謝怡璇）1131210