珠海無差別汽車衝撞案 香洲區正副區長下台

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（中央社台北10日電）中國廣東省珠海市11月11日發生無差別汽車衝撞案，釀35死、43人傷。繼珠海市長、副市長兼公安局長下台後，案發所在地的珠海市香洲區長劉齊英、副區長付輝日前也雙雙辭職下台。

根據微信公眾號「香洲人大」消息，8日珠海市香洲區第10屆人大常委會召開會議，決定接受劉齊英辭去區長職務的請求，接受付輝辭去副區長職務的請求，並任命中山市翠亨新區黨工委書記張會洋為香洲區副區長，並代理區長職務。

官方並未說明人事異動的原因，但是珠海上個月發生震驚海內外的無差別汽車衝撞案。中共總書記習近平當時指出，此事「性質極其惡劣」，要求依法嚴懲凶手，各地區和有關部門要深刻汲取教訓，加強風險源頭防控，嚴防發生極端案件。

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根據港媒星島日報指出，有消息稱，湛江市政法委書記陳元取代吳軾，接任珠海市政法委書記職務；河源市龍川縣縣委書記劉力取代李偉輝任香洲區書記。

日前，珠海市人大常委會舉行會議，接受黃志豪辭去珠海市長職務，免去謝仁思副市長、公安局局長職務；任命雲浮市常務副市長吳澤桐為珠海代理市長；任命東莞市副市長兼市公安局局長喬雷為珠海市副市長、公安局局長。（編輯：呂佳蓉/周慧盈）1131210