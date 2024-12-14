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中國學者分析：川普上台通膨降低 更能打貿易戰

2024/12/14 15:47（12/14 15:49 更新）
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（中央社記者張淑伶台北14日電）中國官方強調，以高關稅打中美貿易戰會兩敗俱傷。但中國學者賀江兵預測，美國總統當選人川普上台後，美國通脹會降低、可大幅降息，有利其經濟，這為美國打貿易戰贏得更多底氣，而中國的反制有限。

包括美國財政部長葉倫（Janet Yellen）在內，許多專家學者認為，川普（Donald Trump）明年初就任總統後實施的提高進口關稅計畫，將會提高美國家庭和企業的成本，促使通貨膨脹再次升高。

不過，中國獨立金融學者賀江兵告訴中央社記者，從川普第一任期來看，其再次當選會讓國際油價下跌；減稅政策會吸引企業擴大生產，促使稅收增加；加上新成立的政府效率部門每年減少2兆美元聯邦支出，以及歐洲和中國出現衰退，對國際石油的需求會減少；這些會讓美國通脹徹底消失、帶動世界進入通縮，美國的財政赤字也會減少。

他指出，如果只是對外加徵關稅、對內減稅，沒有其他因素影響下，物價上漲是可能的。但油價下跌會引發物價下跌，提升政府效率也能降低整體成本。美國在通脹降低後可望降息，這會刺激經濟發展，因此對中國的貿易戰將更有底氣。

儘管川普不單是對中國加徵關稅，也放話要加徵盟友加拿大和墨西哥的關稅，但賀江兵認為兩者不同，對後者的加稅是威脅性的，目的是要它們管控好非法移民及芬太尼毒品流向美國，達到目的可隨時取消。

反觀與中國的貿易戰，川普已經提名葛里爾（Jamieson Greer）擔任美國貿易代表，他提倡與中國「戰略脫鉤」，支持撤銷中國的「永久最惠國」待遇，賀江兵說，這將使中國與古巴、北韓、俄羅斯和白俄羅斯等國處於同一類別。

在美國來勢洶洶的高關稅之下，他認為中國的應對之道，其實就是轉向內需，畢竟中國有14億人口，必須挖掘出內部需求。如果還想轉移出口市場並不容易，一方面歐洲國家面臨衰退，一方面東南亞國家也不可能全盤接受中國的過剩產能。

他指出，中國要擴大內需就必須增加民眾收入，實際做法上必須加強保護私有財產以促進民營經濟、加強福利保障、甚至考慮直接發錢。

對外方面，中國應該遵守加入世界貿易組織（WTO）的承諾，被各國認可為市場經濟地位，取消多種形式的政府補貼並主動降低關稅。此外，中國應當努力改善國際關係。不過，賀江兵坦言，這些改變對中國來說並不容易。

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至於中國面對美國貿易戰的反制動作，他認為效果有限。例如對輝達（NVIDIA）展開反壟斷調查，但輝達供不應求，其他國家都可以替代中國市場；對銻等稀土限制對美出口，但美國已與澳洲、加拿大等合作開發替代原料，同時加強本土的銻生產。

他認同前中國央行行長易綱所說，面對關稅或「小院高牆」的科技管制，從經濟角度看，不報復是最好的，因為反制措施也會傷及自身。（編輯：呂佳蓉）1131214

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