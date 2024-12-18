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懼怕疆獨 中國：敘利亞領土不得用來支持恐怖主義

2024/12/18 11:03
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（中央社記者邱國強北京18日電）疆獨組織「突厥斯坦伊斯蘭黨」日前在敘利亞發聲，揚言將在新疆發動攻擊，中國常駐聯合國副代表耿爽17日說，敘利亞領土不得被用於支持恐怖主義，威脅他國安全，各國有義務打擊包括「東伊運」等被安理會列名的恐怖組織。

綜合美國之音（VOA）中文網等外媒報導，前身為「東突厥斯坦伊斯蘭運動」（東伊運）的突厥斯坦伊斯蘭黨（Turkistan Islamic Party）12月初發布影片，揚言攻擊中國，並指異教徒很快就會嘗到沙姆（地中海東岸）異教徒所經歷的痛苦。

而在敘利亞阿塞德（Bashar al-Assad）政權8日垮台當天，突厥斯坦伊斯蘭黨再度發布影片，畫面中多名蒙面士兵手持機關槍，直接點名新疆的幾座城市，揚言要驅離中國的異教徒。由於突厥斯坦伊斯蘭黨近年來多在敘利亞活動並參與反政府內戰，這兩支影片被認為是在敘利亞拍攝。

新華社報導，耿爽美東時間17日在安理會敘利亞問題公開會上說，近期敘利亞局勢發生重大變化，中國對此高度關注，希望敘利亞盡快實現和平、恢復穩定，中國願為此發揮建設性作用。

耿爽又說，未來的敘利亞應堅定反對「任何形式的恐怖主義和極端勢力」。敘利亞領土不得被用於「支持恐怖主義，威脅其他國家安全」。

他宣稱，在反恐問題上，各國有義務打擊包括「東伊運」在內的所有被安理會列名的恐怖組織。國際社會應充分吸取教訓，「不能奉行雙重標準，不能搞選擇性適用」。

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耿爽提到，當務之急是穩定敘利亞安全形勢。中國呼籲敘利亞有關各方保持冷靜克制，避免採取刺激局勢升級的行動，防止引發新的衝突。各方有義務採取措施，杜絕一切針對平民的襲擊，保護外交機構和外國公民的安全。

他說，中國希望敘利亞的國家機構保持正常運轉，為恢復社會秩序創造條件。希望有影響力的國家、特別是地區國家為穩定敘利亞局勢發揮建設性作用。而中國也呼籲以色列停止對敘利亞發動空襲，以及將在戈蘭高地擴建定居點。（編輯：呂佳蓉）1131218

耿爽
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