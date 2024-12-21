國安至上 中國官方：拍照恐成洩密源頭

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（中央社台北21日電）中國國家安全部門今天發文指出，拍照稍有不慎可能會成為洩密源頭，若是內容可能涉及到國家秘密，不能隨意拍攝與分享。

中國國家安全部門今天在其微信公眾號指出，照片可能含有3大訊息，並要留意4點以避免訊息洩露。

文章指出，一張看似平常的照片，往往包含很多訊息。照片的原始數據可能紀錄到寫有具體經緯度的地理資訊；照片背景中涉密敏感區域、重大基礎設施、重要科研機構等，會被有心人用來推斷出敏感區域的大致方位等關鍵資訊；有時還會不慎露出文件報告、參數指標、設計圖紙等。

文章表示，為了避免資訊洩露，應留意照片內容，若是某些可能暴露特定機構或設施的場景，以及暴露個人工作單位及地點的標誌物品等，應該避免暴露有關要素。

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文章並聲稱，為了確保安全，公開分享可能會有涉密內容的照片前，應進行「脫敏行為」，抹去照片中可能暴露的關鍵訊息。未經允許禁止在涉密區域、涉密場所拍攝照片，因工作需要確需拍攝的，應提前依規審批，使用專門設備，安排專業人員陪同，並注意拍攝內容，避免擴大拍攝區域。

中國政府強化國家安全的重要性，中國國安部不斷在社群媒體上發文，包含曾宣稱一些不起眼的日常用品，如鋼筆、打火機、面紙盒，在境外間諜手裡都可成為威脅國家安全的工具。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1131221