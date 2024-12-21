中越海警第8次高級別會晤 同意妥處海上突發事件

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（中央社台北21日電）中國海警微信公眾號今天通報，中國海警局代表團近日在越南河內，參加中越海警第8次高級別會晤。雙方一致表示，聯合打擊海上違法犯罪活動、妥善處置海上突發事件、共同維護海上安全穩定。

通報指出，中國海警局代表團16日至21日赴越南河內，參加中越海警第8次高級別會晤等活動。

在會晤中雙方一致表示，要深化雙邊海上執法合作、聯合打擊海上違法犯罪活動、妥善處置海上突發事件、共同維護海上安全穩定、攜手打造地區海上執法合作樣板。

通報表示，會後中國海警局代表團赴越南農業與農村發展部漁監局進行走訪會談，回顧評價應急聯繫熱線電話使用情況，就建立機制性合作關係、處置海上漁業突發事件等議題進行深入交流。

這是自2023年12月雙方簽署有關建立海上漁業活動突發事件聯繫熱線以來，中國海警局南海分局首次與越南農業與農村發展部漁監局正式會談交流。

中國海警局代表團還應邀參加第2屆「越南海警與朋友們」交流活動，與柬埔寨國家海洋安全委員會、馬來西亞海事執法局、印度尼西亞海岸警衛隊、泰國海上執法指揮中心進行會談交流，就應對海洋領域非傳統安全問題、處置海上應急突發事件等議題深入討論，並就建立合作機制，管控分歧、共同促進南海地區安全穩定等議題交換意見。

各代表團還應邀禮節性拜訪越南國防部等。

中國與越南政治關係雖然緊密，但此前在南海發生糾紛。據越南媒體此前報導，今年9月越南最少10名漁民在南海西沙群島海域捕魚時，被中國船隻包圍，並遭執法人員持鐵棍攻擊，船上的漁獲及設備都被搶走。

其後中國外交部表示，越南漁船未經北京政府許可，在西沙群島相關海域非法捕魚，中國有關部門採取相關措施加以制止。（編輯：陳鎧妤/張淑伶）1131221