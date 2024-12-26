受政策寬鬆影響 世銀上調中國經濟成長預測

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（中央社台北26日電）在中國官方寬鬆政策背景下，世界銀行上調中國今、明兩年經濟增長預測，預料今年增長4.9%，明年增長4.5%，分別較6月上調0.1及0.4個百分點；房地產業好轉則可能需待明年底才會出現。

綜合陸媒環球時報、香港經濟日報今天報導，世界銀行（WB）最新分析指出，中國近期推出的政策寬鬆措施雖然可能為經濟增長提供溫和支持，但居民和企業信心不足以及來自房地產業的逆風，將繼續拖累明年經濟增長。

制約增長的結構性因素也包括低消費、房地產企業和地方政府債務高企以及人口老化。世銀建議中國政府透過結構性改革重振經濟增長。

世銀並表示，中國官方對房地產業的政策支持預計將溫和提振住房需求並降低庫存水準，但房市可能要到明年底才會好轉；而房地產業低迷延續時間若是更長，或許將進一步削弱投資和地方政府收入；而企業盈利能力下降和招聘減少，也可能使勞動力市場更加疲弱，進而抑制消費。

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另由於內需疲弱，今年通膨率可能保持在0.4%的低位，明年升幅略為擴大至1.1%，估計居民收入增長放緩和低房價帶來的負面效應將繼續拖累明年消費。

此外，世界銀行認為，全球貿易不確定性也加大中國出口風險，但從潛在的有利因素來看，在近期政策制定者公布的消息指導下，如果財政支出高於預期，加上穩定房地產業的政策行動更加果斷，可能會使增長預測高過目前的基線預測。（編輯：周慧盈/張淑伶）1131226