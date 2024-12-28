中國調降進口關稅 聚焦支持科技創新

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（中央社台北28日電）中國官方今天宣布年度關稅調整方案，2025年元旦起對935項商品實施低於最惠國稅率的進口暫定稅率，這些品項聚焦在3類：支持科技創新、保障民生和推進綠色低碳發展。

綜合中國官媒央視與新華社報導，中國國務院關稅稅則委員會28日公告，2025年1月1日起對部分商品的進口關稅稅率和稅目進行調整。

報導說，此次調整降低了部分原材料、藥品、設備及零部件等的進口關稅，支持以科技創新引領「新質生產力」發展，是此次暫定稅率調整的一大重點。

在保障民生方面，降低治療高鉀血症藥物環矽酸鋯鈉、CAR-T腫瘤療法用的病毒載體、外科植入用鎳鈦合金絲等的進口關稅。

此次調整新增了乙烷、環烯烴聚合物、乙烯-乙烯醇共聚物等商品的進口暫定稅率。專家表示，這些是石化行業重要的基礎原料，降低其進口關稅，將有效降低企業生產成本，推動石化行業綠色低碳發展。

特殊用途車輛的自動變速箱的進口關稅也將調整。專家表示，這是消防車、搶修車等車輛的關鍵零部件，降低其進口關稅後，將更好保障這些特殊用途車輛生產，提升其市場競爭力。

據公告，2025年中國繼續給予43個最低度開發的建交國100%稅目產品零關稅待遇；對24個自由貿易協定和優惠貿易安排項下、原產於34個國家或者地區的部分進口商品實施協定稅率。

調整後，中國的稅則稅目總數為8960個。（編輯：張淑伶/楊昇儒）1131228