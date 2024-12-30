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中國財政部：公務用車採購總量新能源車不低於30%

2024/12/30 14:57
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（中央社記者謝怡璇台北30日電）中國財政部今天發布通知，要求政府年度公務用車採購總量中，原則上新能源汽車占比不低於30%；路線相對固定、使用場景單一、主要在城區行駛的機要通信等公務用車，100%採購新能源汽車。

綜合陸媒報導，中國財政部30日發布「財政部辦公廳關於進一步明確新能源汽車政府採購比例要求的通知」，表示為加強政府採購新能源汽車管理，支持新能源汽車推廣使用，要求政府採購人應加強公務用車政府採購需求管理，結合實際使用需要，帶頭使用新能源汽車。

通知指出，主管預算單位應當統籌確定本部門年度新能源汽車政府採購比例，新能源汽車可以滿足實際使用需要的，年度公務用車採購總量中，新能源汽車占比原則上不低於30%。

其中，對於路線相對固定、使用場景單一、主要在城區行駛的機要通信等公務用車，原則上100%採購新能源汽車；採購車輛租賃服務的，應當優先租賃使用新能源汽車。

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此前，中國國家機關事務管理局官網發布，中國國管局、中直管理局聯合印發「關於做好中央和國家機關新能源汽車推廣使用工作的通知」，提出中央和國家機關各部門、各單位機關及其所屬垂直管理機構、派出機構等各級行政單位和各類事業單位，在配備更新各類定向化保障公務用車時，應當帶頭使用國產新能源汽車。

通知說明，配備更新公務用車時，新能源汽車比例原則上不低於30%，日後按規定逐步提高。在配備標準上規定，各部門、各單位配備更新新能源轎車的價格不超過人民幣18萬元（約新台幣80萬元）。（編輯：周慧盈）1131230

#中國
#中國財政部
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