陸股封關日下跌 三大指數全年均收紅

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（中央社台北31日電）中國A股今天在2024年封關日表現不佳，三大指數齊跌，滬指失守3400點關卡。綜觀今年，陸股先跌後漲，三大指數全年均收紅，終止連續兩年下跌的態勢，滬指年漲幅達12.67%。

綜合新浪財經、金融界等陸媒報導，A股三大指數今天在2024年封關日齊跌，下午收盤，滬指下跌1.63%，報3351.76點，失守3400點關卡；深成指下跌2.4%，報10414.61點；創業板指下跌2.93%，報2141.6點。其中，滬深兩市合計成交額人民幣1兆3457.63億元（下同，約新台幣6.04兆元）。

2024年最後一個交易日落下帷幕，縱觀全年，A股「先抑後揚」，滬指在2月5日盤中下探至2635的低點；9月下旬因官方作多迎來一波大漲行情，量價齊揚，滬指於10月8日盤中觸及全年最高的3674點。

儘管A股近期陷入震盪整理，不過三大指數全年均收紅。滬指今年累計上漲12.67%；深成指全年上漲9.34%；創業板指全年上漲13.23%，三大指數均終止連續兩年下跌的態勢。

滬深兩市全年總成交額254.4兆元，比去年大增20.2%，僅次於2021、2015年排名歷史第三。其中，深市成交額146.58兆元，超越2021年的143.58兆元，創歷史新高。

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據報導，從全年的盤面來看，陸股今年表現較好的主要集中在銀行、人工智慧、低空經濟、機器人等類股，其中，中國「四大行」股價今年漲幅逾40%，而醫藥生物、農林牧漁等類股全年表現不佳。

展望2025年1月A股市場表現，中國券商與業內人士多認為震盪態勢或延續。中信建投研報稱，政策雖定調積極，但宏觀經濟扭轉仍需時間，且1月隨著川普就任美國總統，相關制裁政策落地預期加強，恐對中國出口景氣度產生直接影響。（編輯：楊昇儒/周慧盈）1131231