美媒：中國汽車使用國產晶片比例已達15%

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（中央社記者廖文綺上海1日電）華爾街日報31日報導，在美中科技競爭與中國政府支持國產晶片發展的背景下，中國汽車使用國產晶片的比例已達15%左右。業界人士表示，雖然中國目前生產的是低端通用晶片，但不可低估其競爭力。

報導指出，過往中國汽車使用晶片大多依賴德州儀器（Texas Instruments）和德國英飛凌（Infineon）等外國公司製造的產品，然而業內人士透露，如今中國國產晶片的使用率已升至15%左右，而且這比例還將進一步上升。

半導體因涉及商業與國家安全，成為美中科技競爭的主要戰場，近期兩國在高端晶片和原物料上相互實施一系列制裁。雖然美國對中國晶片出口限制尚未涉及成熟製程晶片，但中國政府仍傾向實現自主可控。

報導指出，美國日前對中國使用成熟製成技術生產的晶片展開調查，這些晶片通常用於汽車與國防等領域。美國貿易代表戴琪（Katherine Tai）表示，有證據表明，中國利用「廣泛的反競爭和非市場手段」來實現自給自足。美國商務部也表示，獲得補貼的中國低成本晶片製造商可能會將其產品充斥全球市場，壓低晶片價格。

中國政府正在設定國產晶片的目標，並通過國家半導體基金支持國內晶片製造商，其中包括5月份啟動的一支規模470億美元的基金。此外，中國是2024年全球最大的半導體製造設備買家，迅速採購能夠生產普通規格量產晶片的機器。

本月稍早，具有官方背景的中國汽車工業協會提醒企業發布聲明表示「美國汽車晶片產品不再可靠、不再安全」，建議中國車企謹慎採購美國晶片。這是該協會首次釋出此訊號。

報導引述行業高管表示，中國為汽車生產的許多積體電路都是低端的通用晶片，距離完全自主可控還有數年時間。但國際商業策略公司（IBS）執行長瓊斯（Handel Jones）表示不可低估中國的競爭力，他指出，想要贏得中國汽車市場，戰略必須是在中國設計和製造面向中國市場的產品。

汽車晶片行業的年收入超過800億美元。燃油汽車通常包含700多個晶片，而電動車需要的晶片數量是燃油車的兩倍多。

中國汽車製造商表示更願意採購本土晶片，一方面是確保供應穩定，另一方面是與中國晶片設計公司合作更容易，因為他們行動更快且樂於生產訂製產品。

北京地平線機器人技術研發有限公司在車用晶片領域是輝達（Nvidia）和高通（Qualcomm）的競爭對手，該公司表示，截至2024年6月他們擁有25家汽車製造商客戶，高於2021年的14家。地平線表示，國內供應商能夠「更好地滿足中國客戶的需求和偏好」。

瑞銀（UBS）研究人員在2023年進行的一項拆解分析發現，比亞迪在中國的暢銷電動車「海豹」所使用的全部功率半導體都來自中國供應商。

恩智浦總裁暨執行長席福（Kurt Sievers）表示，以前西方汽車製造商是他們的主要客戶，但隨著中國電動車製造商處於領先地位，「我們開始將中國車企作為主要客戶，利用它們的優勢，將產品銷售到西方」。（編輯：周慧盈）1140101