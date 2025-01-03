中國醫院販嬰問題嚴重 婦產科醫生也涉入

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（中央社台北3日電）中國販嬰問題層出不窮，近期山西大同傳出有醫生與院內清潔人員涉入人口買賣，甚至成為「產業鏈」。事件遭揭露後，當地宣布成立聯合調查組，進行調查。

據極目新聞、上游新聞與官媒央視報導，中國知名打拐人士上官正義近期揭露山西省大同市第一人民醫院中存在販嬰的情形，除了清潔人員外，也有醫生參與其中，藉由人口販售，從中獲利。根據相關資訊，依照嬰兒的性別條件不同，「價格」從人民幣8萬元到10萬元（下同，約新台幣36萬元到45萬元）不等。

據上官正義的說法，院內一名王姓清潔人員是主要的「仲介人」之一，可以協助「物色」新生兒，並提供產檢報告、孩子父母及孩子照片影片。

報導提到，這名王姓清潔人員受訪時坦言，雖然知道此事是違法，但這是在做好事，幫助不孕、不育者，這些被交易的孩子多是因為經濟壓力、私生子或未成年生產，而被父母遺棄。在醫院打掃，會有家屬主動表示，「這個孩子我們不想要了，給他找個人家吧」。

他並自稱「媒人」，並將仲介獲利形容為「說媒的錢」，「現在孩子價格一般8到10萬元，交易時雙方簽合約並交押金，防止反悔」。

報導也提到，王姓清潔人員並非獨自從事販嬰，有醫院內部人員協力，且目前已知其中一人是婦產科的主任。這名被點名的主任曾在2022年時因為涉及販嬰被調查，後來卻未被起訴，至今仍在醫院任職。

除了台面上的人物外，台面下的「產業鏈」，包含嬰兒的來源與去向、出生證明來源以及買賣中間差價等，仍有許多疑問未解。山西大同第一人民醫院也已於去年年底報警處理。

針對醫院相關人員涉嫌參與販嬰一事，大同市政府於2日宣布成立聯合調查組，展開調查工作，對於違法違紀問題，將依法嚴肅處理。

另據公開資訊，山西大同第一人民醫院的婦產科為山西省重點學科，是山西省規模最大的婦產科體系，設有207張床位，年門診量達21萬人次，每年接生新生兒超過1.2萬名，占大同市新生兒總人數約40%。（編輯：吳柏緯/呂佳蓉）1140103