美國擬禁中國無人機 北京：反對美方泛化國安

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（中央社台北3日電）美國商務部2日表示，基於國家安全考量正研議設新規，限制或禁止在美國境內使用中國無人機。中國外交部今天回應，反對美方泛化國家安全概念，干擾正常經貿往來，將採取必要措施維護合法權益。

據路透社報導，美國商務部表示，這項能保障無人機供應鏈的新規定正在研議中，預計於3月4日前徵詢社會大眾意見。

美國商務部指出，來自中國與俄羅斯的威脅「可能使我們的對手具備從遠端存取和操縱這些裝置的能力，從而暴露美國的機敏資料」。

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據環球時報，對此，中國外交部發言人毛寧在今天的例行記者會上回應，中方一貫堅決反對美方泛化國家安全概念，干擾和限制正常的經貿往來，破壞全球產供鏈的安全穩定，「我們將採取一切必要措施，堅定維護自身的合法權益」。

路透社2日報導，美國銷售的商用無人機絕大多數來自中國。商務部是否制定新規限制或禁止中國無人機，將由1月20日就任的總統當選人川普（Donald Trump）和他領導的新政府定奪。（編輯：謝怡璇/楊昇儒）1140103