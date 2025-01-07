中國企業發消費券抵薪資 勞動部門介入調查

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（中央社台北7日電）中國吉林省長春市一家企業發放消費券代替薪資，並且限定使用範圍與期限，在網路上引發熱議；有員工不滿表示，努力工作不是為了消費券。事發後，當地的勞動部門已介入調查。

綜合極目新聞、香港經濟日報，近期長春一家企業以公司自行印發的消費券代替薪資發放，員工上網爆料後，使得這起事件在中國社群掀起熱議，官媒也發文批評。

爆料員工抱怨，3個月的辛苦工作換來一堆被限定使用的消費券，以及一份「員工消費券使用細則」。根據這份細則，這些消費券可用於特定商家消費與繳納特定物業公司的管理費，此外也能用於購買特定的住宅與車位。而且消費券有複雜的規範，還有使用期限。

據陸媒報導，發放消費券抵薪資的是長春當地知名的購物中心摩天活力城，隸屬大眾卓越控股集團。

事件曝光後引爆輿論一面倒負評。有律師強調，薪資只能以貨幣的形式支付給勞工，以其他方式支付都屬涉嫌拖欠薪資，「用消費券代替薪資既不合理也不合法，員工有權拒絕」。

據報導，長春市經開區人社局勞動監察科6日表示，已經啟動應急預案，並約談相關企業負責人，勞動監察部門已派執法人員到場進行調查，如查證屬實，將第一時間責令公司改正違法行為。

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中共官媒光明網以「發消費券抵工資，如此違法沒人管」為題發文痛批，「面對法律法規的基本規定，涉事企業不可能不知道發消費券抵工資是違法違規的，也不可能不知道這樣做是寒了員工的心。但是，它不僅堂而皇之做了，而且一副你拿我沒辦法的模樣」。

文章指出，對於消費券抵工資的亂象，當地相關部門更有責任積極處置，主動出擊，幫助受害者維權，「單靠受害者的微薄力量，難以撼動無法無天的涉事企業」，如果沒有媒體報導，受害者拒絕後，有可能遇到「連消費券也摸不到」的情形。發消費券抵工資，不僅傷害了受害者的合法權益，還殃及了當地的營商環境。（編輯：吳柏緯/楊昇儒）1140107