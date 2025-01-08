路透：比亞迪以非法簽證帶數百中國工人到巴西建廠

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（中央社台北8日電）中國電動車廠比亞迪的巴西建廠工地此前被查出奴役勞工，路透社今天引述巴西一名主要勞工調查員表示，比亞迪以非法簽證帶了數百名中國工人到巴西建廠，巴西當局將對比亞迪處以罰款。

巴西當局去年12月指為比亞迪在當地建廠的中國工人生活條件像「奴隸」，有163名中國工人獲救，都由比亞迪的承包商金匠集團僱用。

路透社7日報導，負責此事件的巴西勞動檢察官辦公室調查員表示，這163名中國工人已經或將會離開巴西，這些工人都是持非法簽證。

這名巴西勞動檢察官辦公室調查員並指巴西當局會就每名出現類似情況的工人對比亞迪處以罰款，但沒有交待罰款總額。

該調查員表示，比亞迪已同意改善仍留在巴西的數百名中國工人生活條件，以符合巴西勞工法例。比亞迪的巴西建廠工地約有500名中國工人。

報導引述一名接近比亞迪的人士表示，比亞迪相信中國工人的簽證是經正當途徑簽發，所有工人也是自願到巴西工作。

報導又指，巴西勞動當局、比亞迪代表及其承包商今天在東部巴伊亞州（Bahia）會面，商討如何保障工地所有工人的權益。

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去年12月巴西勞動當局指金匠集團僱用的中國工人是「人口販運受害者」。該公司扣押了107名工人的護照，其後巴西政府停止向比亞迪發放臨時工作簽證。

比亞迪之後則反擊稱有人抹黑中國品牌。金匠集團召集工地所有工人拍攝短片，工人宣稱網路上出現大量關於比亞迪巴西工地奴役工人的新聞，令員工感到人格受到侮辱。（編輯：陳鎧妤/周慧盈）1130108