消費降級平價出頭天 台灣滷肉飯風靡上海

（中央社記者廖文綺上海14日電）台灣滷肉飯正風靡上海。受到中國消費降級的影響，民眾開始追求平價又能吃飽的餐廳，而台灣平民小吃滷肉飯趁勢而起，一群在上海生活的台灣人也看準商機，經營起滷肉飯餐廳。

2024年8月才開業的創新台灣菜餐廳「家裡沒煮」就是上海平價台灣小吃餐廳的代表之一。他們在1月2日登上大眾點評的上海台灣菜熱門榜第3名。這也是前3名中唯一一間平價台菜餐廳，人均消費人民幣42元（下同，約新台幣190元），前2名的台菜餐廳都以菜式多樣的熱炒為主，人均消費都在150元左右。

家裡沒煮合夥人五塊是在上海生活20年的台灣人，他觀察到平價台灣滷肉飯在上海流行的趨勢，「以滷肉飯來講的話，現在就是真的瘋狂亂開，以雨後春筍般的方式出現。」像是2018年才開幕的「撿角台灣食堂」，是目前上海最熱門的滷肉飯餐廳，已在上海開了12家分店。

於是先前擺攤賣台灣小吃的五塊也看準這波商機，與台灣人合夥，一起加入上海的滷肉飯戰局。

「家裡沒煮」除了販售一碗人民幣15元的滷肉飯，還結合上海人對台菜的印象，推出雞排滷肉飯、皮蛋滷肉飯，並主打飯與滷汁吃到飽的噱頭吸引客人。開在商業區的分店，週日中午營業半小時就客滿，平日中午更是熱門到廚房忙不過來，沒辦法做外送。

「家裡沒煮」另一位合夥人表示，現在台灣人在中國大陸的餐飲市場已經失去優勢，加上現在大陸的餐飲利潤都被外送平台抽走，因此他們希望能回歸原始餐飲模式，吸引客人落地吃飯，不做外送。現在他們的回頭客高達60%，並且有70%的客人都是大陸人。

談到台灣滷肉飯近期在上海流行的原因，五塊指出，與消費降級有關。「消費降級之後，所謂的台菜餐廳一道菜可能要48到88，這樣的餐廳接受度就沒有那麼高了，開始越來越多的人會想要來做便宜吃飽（的餐廳）」。

五塊指出，現在上海餐飲的狀況是「沒有中間值」。最高端的餐飲還是存在，但人均200左右的餐廳現在是最少的。另一位在上海生活20年的台灣人也指出，價位在200至500的餐廳「死一片」，從前領高薪的這群人變得不敢消費了，使中高價位的餐廳難以為繼。

五塊舉無菜單日本料理為例，「以前是2、3000塊，現在可能團購會出一個599、699」，而降價就會反應在食材上。五塊舉的另一個例子是上海老外街，「我們剛剛來的時候老外街很厲害，人是滿的」，然而現在卻非常冷清。

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老外街從前是上海外國人聚集地，有許多酒吧和異國料理。五塊表示，以前要吃西餐都會先想到老外街，但老外街人均價位大概80以上，若吃個豬腳可能會到200多塊。

老外街所反映的，除了消費降級，還有外國人的撤離。記者曾在耶誕節前去老外街探訪，當天是週日晚上，但整條老外街路上幾乎沒人，多數餐廳內只有一兩桌客人，且有許多店沒有營業，或者明顯倒閉。當時一位在老外街待超過6年的餐廳員工表示，疫情前他們的餐廳都要提前一週訂位，現在人少很多，疫情後外資撤出，外國人也都走了，現在這片街區「是真的蕭條了」。（編輯：吳柏緯）1140114

「家裡沒煮」以眷村風格為靈感，採用鮮活的藍綠色為主色調，融合小學教室的概念，還原台灣人記憶中的古早味空間。圖攝於114年1月5日。中央社記者廖文綺上海攝 114年1月14日