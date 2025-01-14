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金門縣府年節前再訪廈泉 盼完善小三通旅客服務

2025/1/14 19:58（1/14 20:16 更新）
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農曆春節將至，金門縣政府近日由觀光處長許績鑫（中排左3）帶隊拜訪廈門及泉州交通、文旅、台辦等部門及航運業者，盼更完善小三通旅客服務。（金門縣觀光處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月14日
農曆春節將至，金門縣政府近日由觀光處長許績鑫（中排左3）帶隊拜訪廈門及泉州交通、文旅、台辦等部門及航運業者，盼更完善小三通旅客服務。（金門縣觀光處提供）中央社記者吳玟嶸傳真 114年1月14日
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（中央社記者吳玟嶸金門14日電）金門縣府在13到15日組團拜訪廈門、泉州，盼共同提升春節期間交通服務，如因應需求彈性增加航班等；並反映旅遊業者可能遇到問題，逐步完善小三通旅遊相關配套措施。

農曆春節將至，金門縣府由觀光處長許績鑫帶隊，和港務處、車船處等與航運事務有關人員，在13到15日走訪泉州、廈門當地交通、文旅、台辦等部門及航運業者，進行事務性交流與對接。

觀光處今天透過新聞稿表示，經過各界爭取，金門小三通航次已有增班，自14日起每日增加共6航次，此次主要提出議題，包括因應旅客實際需求，兩岸客運碼頭應有應變作為，彈性調整小三通航班增班，並盼能簡化現行通關流程等。

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觀光處表示，為加速推動小三通旅遊進程，持續爭取恢復浙江、江西與廣東等海西地區居民來金旅遊；此外，觀光處也反映，目前中國方旅行社擁有金馬澎領隊資格者人數不足，以及旅行社系統權限更新等實務問題。

觀光處表示，盼透過此次年前拜訪，攜手推動小三通服務再升級，營造便捷、安全、高效的交通服務，為往返兩岸旅客帶來更佳出行體驗。（編輯：謝雅竹）1140114

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