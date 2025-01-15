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上海人大登場 2025年經濟成長率目標訂在5%左右

2025/1/15 10:39（1/15 10:46 更新）
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上海市第16屆人民代表大會第3次會議15日上午於世博中心開幕，上海市長龔正進行工作報告時表示，2025年上海的經濟成長目標訂在「5%左右」。中央社記者廖文綺上海攝 114年1月15日
上海市第16屆人民代表大會第3次會議15日上午於世博中心開幕，上海市長龔正進行工作報告時表示，2025年上海的經濟成長目標訂在「5%左右」。中央社記者廖文綺上海攝 114年1月15日
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（中央社記者廖文綺上海15日電）今年的上海人民代表大會今天上午在世博中心登場，上海市長龔正進行工作報告時表示，過去一年經濟運行回升向好，全年經濟成長率達到5%，今年的成長目標則訂在「5%左右」。

2025年中國全國「兩會」全國政協會議及全國人大會議將先後於3月4日及5日登場。全國兩會舉行前，各省級兩會將依例先召開。

上海市政協14屆3次會議14日登場，16屆人大3次會議則於今天上午開幕。

龔正指出，過去一年全市經濟社會發展總體平穩、穩中有進，經濟運行回升向好。2024年上海市生產總額成長5%左右，城市經濟規模進入了人民幣5兆元（約新台幣22兆元）以上的新階段。地方一般公共預算收入年增0.7%，消費者物價指數與去年基本持平，城鎮調查失業率平均為4.2%左右。

針對今年的經濟展望，龔正表示，要化解重點領域風險和外部衝擊，更好統籌發展和安全，擴大內需，推動經濟持續回升向好。綜合各方面因素，建議今年上海市的經濟成長率目標設定在「5%左右」。

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至於其餘的經濟目標，地方一般公共預算收入年增2%、城鎮調查失業率5%以內，居民人均可支配收入成長率與經濟成長率同步，消費者物價指數年增2%左右。

龔正並在報告中指出今年重點工作，第一項是「擴內需、穩外需」，要著力擴大內需，特別是居民消費需求，落實提振消費專項行動，積極促進商品消費。（編輯：吳柏緯）1140115

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