加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
以色列哈瑪斯停火 加薩居民街頭歡呼起舞、尼坦雅胡感謝美方
首頁 / 兩岸

中國各地兩會開幕 分析：凸顯擴內需釋穩增長訊號

2025/1/16 10:31
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北16日電）中國各省進入「地方兩會」時間。第一財經報導，從各地兩會透露的訊息觀察，擴大內需被凸顯，儘管當前中國經濟運行受到干擾並有波動，但各地在經濟發展預期上釋出穩增長訊號。

經濟成長目標是經濟發展預期的體現。針對穩增長，多地明確提出2025年GDP成長目標，廣東、北京、上海、天津、廣西、黑龍江等地2025年GDP預期成長為5%左右。

河北提出成長5%以上，福建提出成長5%至5.5%，浙江、湖南、吉林提出成長5.5%左右，內蒙古、海南則提出成長6%左右或以上。

中國銀行研究院此前發布的報告顯示，在宏觀政策加力顯效的背景下，預計2025年全國GDP成長5%左右。

中國國際經濟交流中心副理事長王一鳴預計，2025年中國全國經濟成長指標應該定在5%左右。這代表預期引導，同時也是信心表達，是確保到2035年基本實現現代化目標的要求。

報導提到，2024年12月召開的中央經濟工作會議上，「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」被擺在2025年重點任務首位。因此，今年地方兩會的政府工作報告中，擴大內需在更加突出的位子。

上海的政府工作報告將大力提振消費放在2025年重點工作的首要位置。報告提出，要辦好「五五購物節」、「上海之夏」國際消費季、上海旅遊節、國際光影節等重大促消費活動。

浙江省明確提出，要提振和擴大消費，切實增強消費促發展基礎作用，培育壯大首發經濟、銀髮經濟、會展經濟、演藝經濟、賽事經濟，提升商圈經濟、夜間經濟的規模和效益，打造更多精品項目、爆款IP。擴大生活性服務消費，營造放心消費環境。推動入境遊加快復甦，全面提升境外遊客「吃住行遊購娛」便利度。

google news透過 Google News追蹤中央社

報導提到，投資是內需另一種要面向。經濟大省廣東提出，要狠抓重大項目建設。今年安排省重點建設項目1500個、年度計劃投資人民幣1兆元（下同，約新台幣4.5兆元）。交通方面，將建成廣湛高鐵、廣佛東環城際、廣州白雲機場三期、深圳機場三跑道等交通項目，並開工建設多個高速公路出省通道。

今年海南正值「封關運作、擴大開放」之年。海南提出今年固定資產投資成長8%以上，而去年海南固定資產投資增速為6.5%左右，對比之下今年目標明顯提速。（編輯：呂佳蓉/陳鎧妤）1140116

王一鳴
中國經濟數據改善 專家指需求不足仍是一大挑戰
中央經濟工作會議
報告：北京力求擴大內需拉經濟 應對貿易戰風險適度寬鬆貨幣政策 中學者：市場過度解讀恐透支利好
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

108
更多編輯台推薦新聞：