中國證監會提刺激A股措施 分析家不看好

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（中央社記者張謙香港23日電）中國證監會今天提出多項刺激投資A股的措施，但有香港投資分析家並不看好，認為當前A股最大問題是素質參差不齊，未能吸引資金進場。

中國證券監督管理委員會主席吳清早上提出多項刺激A股的措施，包括力爭大型國有保險公司每年新增保費的30%用於投資A股。

對於上述措施，香港思睿集團首席經濟學家洪灝在無線電視台節目上說，目前A股最大問題是素質參差不齊，有太多不好的公司，甚至是弄虛作假的公司，比如一些房企就有弄虛作假的情況，以致資金不敢進場。

再者，資金投入市場，需要流通性。

他表示，根據吳清的說法，證監會只是引導資金投資A股，但如果A股公司有質量問題，保險公司沒有必要去買，要買的話，也只有表現較穩定且派息率較高的大型國有銀行等。

他說，A股質量不好，可以從上市公司的盈利多年來都不上升反映出來。

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他認為，很多基金都是長線投資者，但A股可作長線投資的優質公司並不多。

洪灝認為，中國方面正在致力提升A股素質，而且正在改善中，但這需要時間，希望未來變得更好。（編輯：周慧盈）1140123