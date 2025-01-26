增量政策造就中國股市「924新兵」 多半陷虧損

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（中央社記者邱國強北京26日電）2024年前3季表現萎靡不振、被戲稱為「緬A」的中國股市，在官方同年9月24日宣布一系列增量措施後，一度出現大漲千點的行情，不少年輕人更是「跑步進場」開戶投入股市。但4個月過去，這些「924新兵」至今似乎多半陷入虧損。

2024年的中國股市，最具代表性的上證指數在9月24日之前，表現幾乎是全球倒數第一。早在同年1月下旬，無論中國證監會、中國人民銀行、還是中國國家金融監管總局，儘管推出一攬子政策，但始終沒有太大起色。

從2024年元旦到9月24日前這將近9個月的時間，上證指數在3000點以上的日子屈指可數，更曾兩度跌到2700點以下。跌幅雖然不是最大的一年，但有中國股民形容，2024年前3季的行情，卻是「體感最差」的一年，理由便是多數股民處於賠錢狀態，比例是最高的一年。

直到2024年9月24日，上述同樣的3個中國財經單位，超出各界預期地宣布了一系列降準、降息、降低存量房貸利率等政策組合拳。此後，連中共中央政治局等機關也加入幾乎是「每日一利多」的行列，讓所有中國民眾乃至法人，看得目瞪口呆。

從9月24日起，沉寂多年、猶如一潭死水的中國股市，市場熱情被迅速點燃。從當天開盤的2893點，一路衝到「十一」長假前夕9月30日收盤的3336點，短短5天，漲幅超過15%。

也就是9月24日到30日這短短不到1週的暴漲，不但看得許多中國老股民目瞪口呆，更讓許多從未踏入股市的「95後」甚至「00後」年輕人，頓時生起了投入股海的念頭，其中包括2019年大學畢業的北京年輕人小海。

眼見這波行情被不少「正能量」人士形容成「樹欲靜而風不止」、「一生難遇的大牛市」，更指「十一」長假後「行情可期」。於是，眾多年輕人四處調集資金，爭相湧入中國各大券商開戶，逼得許多券商在長假期間加班受理開戶。

至於手腳俐落的小海，更趕在9月30日收盤前完成開戶，拿出為數不多、將近人民幣2萬元（新台幣約9萬）的積蓄跑步進場，買了他人生中第1檔股票，讓他一度沾沾自喜。

10月8日，中國迎接「十一」長假後第1個股市交易日，眾多新股民在長假期間一片看多的氣氛下，當天一早開盤就選擇漲停板掛單買進。一開盤，上證指數就以超過10%的全面漲停，以3674點開出。但眾人萬萬沒想到，直到3個多月後的今天，上證指數就從來沒有再攻上這個高點，眾多中國股民，就被套牢在這座大山頂上。

3個多月來，中國股市逐漸對官方不間斷發出的利多，感到麻痺，股民的情緒漸感不耐，上證指數不但難以攻克3500點，甚至從2024年的最後一天起連續重挫，跌破技術支撐，不但一點也不給官方面子，更讓眾多老少中國股民大失所望，怨聲載道，其中包括小海和他許多「跑步進場」的友人。

1月下旬，小海拿出手機看了看，他投入的近2萬元炒股資金，帳面上只剩下1.7萬元出頭。也就是說，小海在帳面上虧損了約14%。

小海雖然抱怨，卻似乎並未完全悲觀。他告訴記者，在他認識的眾多中國股市「924新兵」中，自己的炒股成績還算是「中等」，有些人帳面上已經賠掉逾20%，但也有人只賠不到1個停板（10%）。

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他透露，據自己及友人所知，「924新兵」中，有些人是向銀行借錢炒股，如今賠了錢，要怎麼還銀行的帳，令人擔憂。所幸再怎麼不濟，賠得再心痛，他炒股的錢都還是自己的錢。

儘管如此，小海不失平靜地說，自己還是太年輕，沒有把一些老股民的經驗聽進去。有了這番教訓，未來看待政策多空會更冷靜，不能再「腦子發熱地跑步進場」。否則，遲早有一天會被「抬著出場」。（編輯：周慧盈）1140126