中共歷代領導人 兩人生肖屬蛇

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（中央社台北30日電）中共總書記習近平上任以來，外界常因他在政治上的種種作為聯想到中共第一代領導人毛澤東，這些主觀判斷和評論彼此間或有歧異，但兩人生肖都屬蛇卻是客觀上沒有討論空間的「相同點」。

今年是蛇年，據網上公開資訊，習近平生於1953年6月，生肖蛇，而中共第一代領導人毛澤東也在農曆蛇年出生，並且較習近平足足早了一甲子。

生肖相同的人比比皆是，但這種巧合出現在習近平和他的「前輩」毛澤東身上，卻格外耐人尋味，原因不外乎習近平於2012年底接下中共總書記一職、2013年3月出任中國國家主席以來，治理國政的方向和作為讓人不能不想起毛澤東。

例如美國紐約時報（New York Times）2022年曾有評論文章直接破題稱「習近平是翻版毛澤東」，並說「我們早就應該將習近平視為毛澤東的『復臨』了」。

文章說，習近平認為毛澤東非常值得效仿，例如經常借用毛澤東的口號；而且如同毛澤東，習近平主張中國共產黨至高無上的地位，極度依賴政治宣傳並且切斷了中國民眾獲取外國資訊的管道。

另一家重量級外媒英國廣播公司（BBC）中文網則在中共建黨百年紀念之際發表「習近平是否是21世紀的毛澤東」一文，引述了知名國際專家、學者的觀察，剖析了毛、習的異與同。

其中，美國漢學家、哥倫比亞大學政治系教授黎安友（Andrew Nathan）表示，習近平有如毛澤東一樣強調意識形態，而且都對獨立思想和行動懷有敵意，「他認為自己的意識形態正確，所有人都必須接受。而且毛澤東一旦做出政策決策，所有人都必須服從，習近平也是這樣」。

至於兩人相異點，黎安友說，「習近平使用自上而下的權力強制（人們）遵從；毛澤東進行社會動員，讓黨員和公民互相對抗；毛（澤東）製造了混亂和恐怖，而習（近平）創造了令人窒息的秩序和統一性」。

美國漢學家林培瑞（Perry Link）認為，習近平上台時認為「必須要做一些事」，但不知道如何去做，所以只能向毛澤東學習。

林培瑞說，習近平缺少毛澤東的魅力和智慧，而當前要管治的社會比毛時期更活躍，對習近平來說控制更難，「如果他的『中國夢』成功了，對中國來說將是個壞消息。如果失敗，對中國來說也將是壞消息。所以短期內我並不樂觀。但從長遠來看，我對中國持樂觀態度」。

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黎安友則認為，習近平無意回到毛澤東時代，毛時代中國很窮、被孤立，而且混亂，但是習近平確實欽佩毛澤東那個時期做的事以及毛澤東擁有的資源，「所以我不會說他在跟隨毛的政策，但他想繼承毛的遺產和魅力」。

毛、習之外，第二代領導人鄧小平生於1904年，生肖龍；第三代領導人江澤民1926年出生，屬虎；第四代領導人胡錦濤生於1942年，生肖馬。只有毛澤東、習近平的生肖相同。（編輯：周慧盈/謝怡璇）1140130