美中關稅戰即將再起 離岸人民幣貶破7.3

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（中央社台北2日電）美國總統川普簽署命令對中國商品加徵10%的關稅，新一輪的美中關稅戰再起。對於關稅戰的擔憂已預先反映在匯市，1日離岸人民幣失守7.3關口，一度跌至7.32。

美國總統川普當地時間1日下令，4日起對加拿大和墨西哥輸美商品徵收25%關稅，對中國商品徵10%關稅。由於事前市場上已有各種風聲，因此人民幣預先做出反應，離岸人民幣1日重跌。離岸人民幣兌美元匯率，再次跌破7.3關口，一度跌至7.32，後略微回升至7.319左右。

據香港經濟日報，高盛曾於1月初時發布報告指出，中國可能會允許人民幣貶值以應對美國加徵關稅為經濟帶來的衝擊。這個舉措是支持國內經濟成長的寬鬆政策之一。

這份報告評估，在岸人民幣將在3個月內迅速貶值至7.4，然後在6個月和12個月內趨向7.5上下。與2018至2019年相比，現在對於財政和貨幣政策反應的關注將會更大，而不僅僅是匯率變化。

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另據野村證券於日前發布的預測，今年美元偏強的情勢會較去年更加明顯，今年離岸人民幣匯率可能在第2季跌至7.6。

面對美國加徵10%關稅的決定，中國商務部網站2日發布聲明強調，美國單邊加徵關稅的做法嚴重違反世貿組織（WTO）規則，不僅無益於解決自身問題，也對中美正常經貿合作造成破壞。「對於美方的錯誤做法，中方將向世貿組織提起訴訟，並將採取相應反制措施堅定維護自身權益」。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140202