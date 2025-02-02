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上海豫園燈會30週年金蛇獻瑞 無免費檔期引發不滿

2025/2/2 14:52（2/2 15:01 更新）
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上海豫園燈會迎來30週年，主題為山海經叢林篇，主燈為金色靈蛇盤繞在蘑菇上，身旁圍繞著花草、小菌人，呼應「天地人和，金蛇獻瑞」的叢林主題。圖攝於1月17日上海豫園燈會。中央社記者廖文綺上海攝 114年2月2日
上海豫園燈會迎來30週年，主題為山海經叢林篇，主燈為金色靈蛇盤繞在蘑菇上，身旁圍繞著花草、小菌人，呼應「天地人和，金蛇獻瑞」的叢林主題。圖攝於1月17日上海豫園燈會。中央社記者廖文綺上海攝 114年2月2日
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（中央社記者廖文綺上海2日電）中國最大燈會之一的上海豫園燈會今年迎來30週年，以「山海奇豫記」叢林篇為主題，主燈為金色靈蛇，結合山海經的奇珍異獸呈現神秘氛圍。不過今年豫園燈會無免費檔期，點燈時段都要收費，引發在地網友不滿。

上海豫園是建立於明朝期間的古典園林，被中國國務院列為「全國重點文物保護單位」。每年在農曆春節前後舉辦的豫園新春民俗藝術燈會（豫園燈會）更被視為上海的一大盛事，今年適逢30週年，在元旦當天就進行點燈儀式，為期42天。

據上海市政府微信公眾號「上海發布」，2025年豫園燈會延續去年經典神話古籍「山海經」主題，講述「山海奇豫記」叢林篇的故事。共有5大主題燈區，結合今年的生肖「蛇」，呈現山海林木間百鳥百獸交錯和諧的場景。

實際走進燈會展區，穿過最熱門的打卡景點凝暉路，整條路宛如蝴蝶谷，營造出「逍遙物外，莊周夢蝶」的意境。再到中心廣場，主燈為一隻金色靈蛇盤繞在蘑菇上，身旁圍繞著花草、小菌人，呼應「天地人和，金蛇獻瑞」的叢林主題。走到九曲橋上，各式山海經中的奇珍異獸與花草造型的燈坐落在水池當中，沿著橋鋪展開來，宛如走進神秘叢林。

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不過與往年不同的是，今年豫園燈會沒有免費檔期，點燈時段需要收費，普通日成人門票人民幣50元（下同，約新台幣225元），高峰日門票80元。

許多上海網友對此感到不滿，認為不照顧本地人，紛紛表示「不去了」；也有網友認為往年不收費過於擁擠，觀展體驗不佳，收費能限制人流。截至1月20日，今年的豫園燈會尚未傳出大量排隊人潮。（編輯：周慧盈）1140202

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2025年豫園燈會以「山海奇豫記」叢林篇為主題，各式山海經中的奇珍異獸與花草造型的燈在水池當中，沿著九曲橋鋪展開來，宛如走進神秘叢林。圖攝於1月17日上海豫園燈會。中央社記者廖文綺上海攝 114年2月2日
2025年豫園燈會以「山海奇豫記」叢林篇為主題，各式山海經中的奇珍異獸與花草造型的燈在水池當中，沿著九曲橋鋪展開來，宛如走進神秘叢林。圖攝於1月17日上海豫園燈會。中央社記者廖文綺上海攝 114年2月2日
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