加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
大S流感併發肺炎過世 醫：青壯年最怕3併發症 呼吸困難速就醫
首頁 / 兩岸

賴總統春節活動重申兩岸互不隸屬 台商稱反對罷免

2025/2/3 13:05（2/3 13:11 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
總統賴清德3日上午出席台商春節活動時重申「4個堅持」與「和平4大支柱行動方案」，強調願在對等尊嚴、不設前提情形下與中國建立健康有序交流。中央社記者吳柏緯攝 114年2月3日
總統賴清德3日上午出席台商春節活動時重申「4個堅持」與「和平4大支柱行動方案」，強調願在對等尊嚴、不設前提情形下與中國建立健康有序交流。中央社記者吳柏緯攝 114年2月3日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳柏緯台北3日電）總統賴清德上午出席台商春節活動，致詞時重申「4個堅持」與「和平4大支柱行動方案」，強調願在對等尊嚴、不設前提情形下與中國建立健康有序交流。有台商在賴總統致詞結束時高喊「當家不鬧事，反對大罷免」，表達訴求。

海基會副董事長羅文嘉表示，對於罷免議題的討論應該回到社會、選區，但此舉也反映出了台灣民主多元。

賴總統今天上午出席「2025大陸台商春節活動」，致詞時表示身為總統有3個使命，第一是維持國家生存發展，「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」，繼續延續蔡英文總統任期提出的「4個堅持」，永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持台灣主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，要由台灣2300萬人共同決定。

第二個使命是保護全國人民生命財產安全，目標是要達到和平，因為「和平無價，戰爭沒有贏家」。但是對和平固然要有理想，但不能有幻想。將秉持「和平4大支柱行動方案」，增加國防預算、提高國防力量；發展經濟，經濟不但要好，還要有韌性；與民主陣營肩並肩站在一起，並透過備戰達到避戰；只要對等尊嚴、不設前提，台灣非常歡迎跟中國建立健康有序的交流。

第三個使命是要照顧2300萬人民的生活。

賴總統致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松忽然起身高喊「當家不鬧事，台商反對大罷免，避免勞民傷財」，在現場引起一陣騷動。

葉永松接受媒體聯訪時表示「我們對政府的努力都很肯定，但選舉都結束了，就不要再去搞什麼罷免，你鬥我、我鬥你」，而且如果要再投一次票，還得跑來跑去，事情都不能做了，還要多花錢，「所以我才說勞民傷財」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

他強調這是個人心聲、即興，沒有受到任何壓力，因為沒有機會跟賴總統碰面，所以才會選擇這個場合表達意見。對於稱呼賴總統為「主席」，是因為「罷免是黨務的事」。

海基會副董事長羅文嘉表示，罷免與否是各選區的個人與公民團體發起，如果有這方面的意見反映，應該回到公民社會、選區提出，在這個場合提出這個議題「似乎選錯了地方」。不過這樣的行動也反映了台灣的民主與多元。（編輯：謝怡璇）1140203

廈門台商協會副會長葉永松3日上午出席台商春節活動，並向賴總統喊話「當家不鬧事，台商反對大罷免」。中央社記者吳柏緯攝 114年2月3日
廈門台商協會副會長葉永松3日上午出席台商春節活動，並向賴總統喊話「當家不鬧事，台商反對大罷免」。中央社記者吳柏緯攝 114年2月3日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

117
更多編輯台推薦新聞：