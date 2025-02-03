賴總統春節活動重申兩岸互不隸屬 台商稱反對罷免

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（中央社記者吳柏緯台北3日電）總統賴清德上午出席台商春節活動，致詞時重申「4個堅持」與「和平4大支柱行動方案」，強調願在對等尊嚴、不設前提情形下與中國建立健康有序交流。有台商在賴總統致詞結束時高喊「當家不鬧事，反對大罷免」，表達訴求。

海基會副董事長羅文嘉表示，對於罷免議題的討論應該回到社會、選區，但此舉也反映出了台灣民主多元。

賴總統今天上午出席「2025大陸台商春節活動」，致詞時表示身為總統有3個使命，第一是維持國家生存發展，「有主權才有國家，有台灣才有中華民國」，繼續延續蔡英文總統任期提出的「4個堅持」，永遠堅持自由民主的憲政體制；堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬；堅持台灣主權不容侵犯併吞；堅持中華民國台灣的前途，要由台灣2300萬人共同決定。

第二個使命是保護全國人民生命財產安全，目標是要達到和平，因為「和平無價，戰爭沒有贏家」。但是對和平固然要有理想，但不能有幻想。將秉持「和平4大支柱行動方案」，增加國防預算、提高國防力量；發展經濟，經濟不但要好，還要有韌性；與民主陣營肩並肩站在一起，並透過備戰達到避戰；只要對等尊嚴、不設前提，台灣非常歡迎跟中國建立健康有序的交流。

第三個使命是要照顧2300萬人民的生活。

賴總統致詞結束後，廈門台商協會副會長葉永松忽然起身高喊「當家不鬧事，台商反對大罷免，避免勞民傷財」，在現場引起一陣騷動。

葉永松接受媒體聯訪時表示「我們對政府的努力都很肯定，但選舉都結束了，就不要再去搞什麼罷免，你鬥我、我鬥你」，而且如果要再投一次票，還得跑來跑去，事情都不能做了，還要多花錢，「所以我才說勞民傷財」。

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他強調這是個人心聲、即興，沒有受到任何壓力，因為沒有機會跟賴總統碰面，所以才會選擇這個場合表達意見。對於稱呼賴總統為「主席」，是因為「罷免是黨務的事」。

海基會副董事長羅文嘉表示，罷免與否是各選區的個人與公民團體發起，如果有這方面的意見反映，應該回到公民社會、選區提出，在這個場合提出這個議題「似乎選錯了地方」。不過這樣的行動也反映了台灣的民主與多元。（編輯：謝怡璇）1140203