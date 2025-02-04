北京仍處呼吸道傳染病高峰 官方籲接種流感疫苗

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（中央社台北4日電）中國自去年12月開始，出現大規模呼吸道疾病傳染態勢。據陸媒報導，北京市目前仍處在流感等呼吸道傳染病的高發期，北京市疾控中心4日呼籲民眾積極接種流感疫苗。

北京日報今天報導，5歲以下兒童、老年人、患有慢性病或體質虛弱者更容易出現嚴重併發症；若得了流感，對臨床診斷病例和確診病例應盡早治療。輕症病例可以居家休息，保持房間通風，同時須密切觀察病情變化。

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報導提到，接種流感疫苗是目前預防流感最有效的手段，可以降低接種者罹患流感和發生嚴重併發症的風險。透過接種流感疫苗，可以有效減少感染、發病和重症發生的風險，通常接種流感疫苗2到4週後，抗體可達到保護性的水準。

北京市衛健委1月初曾組織召開冬春季傳染病防治工作視訊會議，北京市疾控中心當時說明，北京呼吸道傳染病感染呈上升趨勢，感染比例最多的5種病毒，依序為流感、「人類間質肺炎病毒」（hMPV）、肺炎徽漿菌、COVID-19及腺病毒。（編輯：謝怡璇/邱國強）1140204