DeepSeek概念股走強無用 滬指中斷開紅盤收漲紀錄

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（中央社台北5日電）中國股市蛇年開市，受惠於DeepSeek的利多消息，A股3大指數開盤走高，然而慶祝行情未持續太久，隨後3大指數由紅翻黑，走勢震盪。最終僅深證成指收紅，滬指小跌作收，終結連續4年首個交易日收漲紀錄。

根據第一財經、界面新聞，蛇年第一個交易日，中國3大指數集體開高，特別是人工智慧新創公司DeepSeek（深度求索）的表現激勵市場，帶動了相關類股表現亮眼，概念股掀漲停潮。隨後，算力、晶片等相關類股也走強。

然而開市的慶祝行情並未持續太久，隨後3大指數由紅翻黑，接著進入震盪走勢，雖然期間一度再次翻紅，但未維持。最終在收盤時3大股指漲跌不一，滬指跌21.11點，收在3229.49，跌幅0.65%，深證成指上漲0.08%、創業板指下跌0.04%。

整體股票市場則呈現漲多跌少的態勢，3433檔股票上漲，1850檔股票下跌。其中，83檔漲停股、45檔跌停股。

綜觀過去幾年，滬指在2020年農曆春節開市後首個交易日以下跌7.72點作收，往後4年皆收漲。今年再次收跌，結束了連4年開紅盤收漲的紀錄。

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報導引述券商分析，春節後首個交易日雖然成交量大幅增加，但整體流動性相對中性並維持震盪，AI應用及智慧駕駛、機器人等科技題材的結構性行情可能將繼續。

分析指出，Deepseek表現超乎市場預期，美國加徵10%關稅的政策實施使得擾動市場的因素基本結束，中長期看，中國經濟基本面和A股盈利情況主要取決於政策方向與政策力道，未來A股走勢可望維持震盪上漲走勢。（編輯：吳柏緯/張淑伶）1140205