加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
網購國外手機藍牙耳機增750元審查費 NCC：國內販售品維修換新免收
首頁 / 兩岸

強化網路輿論支持 中國官方推軍事訊息傳播管理辦法

2025/2/8 17:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北8日電）中國官方將於3月1日施行「互聯網軍事信息傳播管理辦法」（下稱「辦法」），共5章30條。中國國防部新聞發言人吳謙表示，該「辦法」是為實現建軍100年提供有力的網路輿論支持。

據中國國防部網站消息，「互聯網軍事信息傳播管理辦法」重點對從事網路軍事訊息傳播活動，開辦網路軍事網站平台、網站平台軍事欄目、軍事帳號，以及對網路軍事訊息傳播實施監督管理等作出規範，自3月1日起施行。

「辦法」的5大章共分為總則、開辦規範、信息（訊息）傳播、監督管理與附則。

「辦法」規範，軍隊單位、兵役工作有關部門、國防教育機構、國防和軍隊建設領域的專家學者、其他具備較高政治素養、軍事專業素養和保密素養的人員等，可向網站平台認定為軍事帳號。

「辦法」規定，網站平台為用戶開通軍事帳號，應當按照有關規定進行核驗。此外該辦法在訊息傳播方面，鼓勵傳播包含習近平強軍思想、反映國防和軍隊現代化建設、「正確辨析引導涉及軍隊的熱點敏感問題、批駁抵制錯誤言論的」等。

google news透過 Google News追蹤中央社

同時，「辦法」規定，不得製作、複製與發布危害國家主權、安全和領土完整；詆毀黨對軍隊絕對領導和軍委主席負責制；歪曲醜化軍隊歷史；炒作、煽動、洩密等方式阻礙、破壞軍事行動，危害國家軍事利益；歪曲解讀武裝力量行動；否定與攻擊國防政策與戰略；歪曲解讀軍隊人員工資、住房、撫恤優待等。

中國國防部新聞發言人吳謙表示，下一步，軍地有關職能部門將加強協調配合，合力推動「辦法」執行落地，從制度層面規範網路軍事訊息傳播，清朗網絡涉軍生態。（編輯：呂佳蓉/）1140208

#中國
#中國國防部
#吳謙
吳謙
是否對台軍演 共軍：依自身需要決定外媒點名「出事」後 中國防長董軍首度公開亮相
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

18
更多編輯台推薦新聞：