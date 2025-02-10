否認外資大舉撤離中國 官媒稱沒跟上變化才撤出

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（中央社記者吳柏緯台北10日電）外資撤離中國市場的相關問題近年廣受外界關注，中國官媒人民日報撰文回擊稱，引資規模受中長期多重因素影響，上下波動符合經濟學規律，並稱「沒跟上中國市場變化的外資撤出」。

受到美中貿易戰、科技戰及疫情管制等眾多影響，近年來外資投資中國的意願降低甚至出現撤離，對於中國經濟復甦造成一定的影響。中國市場對外資的吸引力減弱等議題也備受外界關注。

中國官媒人民日報今天在頭版刊發「外資有沒有大規模撤離中」一文，強調中國市場已「今非昔比」，外資企業必須拿出看家本領才能站穩腳跟，「部分沒有跟上中國市場變化的外資撤出」，只有快速反應跟上中國市場變化的外資企業才能成功。

文章指出，中國已進入「高質量發展新階段」，從資本緊缺轉向資本富餘、從注重引進外資轉向「引進來」、「走出去」並重，但資本富餘和「走出去」並不代表中國不需要外資了，加快構建開放的雙循環，外資仍是關鍵樞紐。

中國發布更大規模、更高水準的自主開放和單邊開放政策，外資進入中國市場的門檻不斷降低，越來越多的中小外資企業進入中國市場，這是新設外資企業數量成長較快的重要原因。

對於「引資規模下降」的情形，文章稱產業投資是長期的理性經濟行為，受中長期多重因素影響，數據上下波動符合經濟學規律。

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文章並形容，充分競爭、市場開放的中國市場，外資企業必須拿出看家本領才能站穩腳跟，「這些年，一些沒有跟上中國市場變化的外資撤出了，更多技術含量高的外資進來了」。

這篇文章也不忘批評，「歐美的某些人」將經貿問題政治化，使全球跨國投資持續低迷，對中國吸引外資帶來了不小挑戰，並稱外部環境越嚴峻，中國越需要以更高品質的發展、更高的開放水準，應對外部不確定性，「與中國同行就是與機遇同行，投資中國就是投資未來」。（編輯：周慧盈）1140210