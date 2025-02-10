關稅戰下開拓市場 數十家中國企業赴哈薩克簽新訂單

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（中央社台北10日電）中國對美國原油、液化天然氣、農業機械及大排量汽車等商品加徵的關稅今天正式生效之際，陸媒報導，中國貿促會帶著30多家中國企業前往哈薩克簽新訂單。

綜合北京日報等陸媒報導，中國貿促會10日帶著30多家中國國內企業前往哈薩克，組織雙方企業簽署合作意向。這些企業涉及礦產能源、石油化工、機械製造等行業。

報導還說，中國貿促會後續還將帶著中國企業前往中東、中亞、歐洲、非洲等地區開拓多元化市場，商談油氣貿易、汽車、農業機械等方面的合作。

美國對中國進口產品加徵10%關稅措施2月4日生效的當天，中國國務院關稅委員會公告將自10日起對部分美國進口商品加徵10%至15%的關稅，包括對原油、農業機械、大排氣量汽車、皮卡車（Pick-Up）加徵10%關稅，對煤炭、液化天然氣加徵15%關稅。

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中國的報復性措施也包括限制鎢等5種稀有金屬出口、調查谷歌（Google）是否涉及壟斷，以及將PVH集團、因美納公司（Illumina）列入不可靠實體清單。

對於美中相互加徵關稅，有分析稱，中國可能先觀望，再根據所受影響作出回應。（編輯：周慧盈/邱國強）1140210