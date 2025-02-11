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川普關稅威脅 金融時報：台積電可能讓先進封裝赴美
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特斯拉上海儲能超級工廠投產

2025/2/11 18:51
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（中央社台北11日電）美中關稅戰開打之際，美國電動車巨頭特斯拉上海儲能超級工廠今天在上海自貿區臨港新片區舉行投產儀式，首台超大型商用電化學儲能系統Megapack成功生產完成。

綜合新華社、澎湃新聞報導，特斯拉（Tesla）上海儲能超級工廠占地約20萬平方公尺，面積相當於30個標準足球場。內設焊裝、塗裝、總裝等主要製造工藝，配備了先進的自動化生產設備和管理系統。

上海儲能超級工廠初期規劃年產Megapack商用儲能電池1萬台，儲能規模近40吉瓦時（GWh），這相當於1萬3000個家庭或40個中型工廠一年的用電量。

特斯拉預計，2025年能源儲存產品裝機量將成長至少50%。

特斯拉上海儲能超級工廠於2024年5月正式開工，僅僅8個多月時間，就完成了工廠開工到產品完成生產的整個過程，比特斯拉汽車上海超級工廠的用時縮短了3個月，再次刷新「特斯拉速度」、「上海速度」。

在投產儀式上，特斯拉公司能源與充電業務副總裁史奈德（Mike Snyder）表示，「我們致力於打造能源產品與電動車協同，來實現我們的願景：加速世界向可持續能源的轉變。今天，我們在這裡共同慶祝上海儲能超級工廠投產，它將於本季開始產能爬坡，助力特斯拉開拓更多市場」。

中國是世界儲能主要市場。根據中國國家能源局的資料，截至2024年底，中國已建成投運的新型儲能專案累計裝機規模達7376萬千瓦/1.68億千瓦時（kWh），較2023年底成長超過130%。

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儘管特斯拉去年首度遭遇銷售衰退，但特斯拉電動車在中國大陸銷量超過65萬輛，創歷史新高。同期，中國新能源汽車銷量達1286.6萬輛，年增35.5%。

報導提到，特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）不久前表示，特斯拉願深化對中國投資合作，為促進美中經貿往來發揮積極作用。（編輯：楊昇儒/邱國強）1140211

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