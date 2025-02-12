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張顯耀涉受中國指示介選拉抬郭台銘聲勢 反滲透法起訴
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陸報導稱台灣「中國台北」 體育署：勿藉賽事統戰

2025/2/12 20:25（2/12 20:59 更新）
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示意圖。（Shutterstock圖庫）
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（中央社記者陳容琛台北12日電）針對中國大陸媒體報導、國台辦發言人講話未遵循奧會模式，稱台灣為「中國台北」。教育部體育署今天強調，中國大陸勿藉體育賽事對台矮化及進行統戰宣傳。

第9屆亞洲冬季運動會在哈爾濱舉行，對於陸方報導及國台辦發言人講話，未依照「奧運模式」使用「中華台北」，而是用「中國台北」，中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮回應，「奧運模式」是體育領域處理涉台問題的基準，不涉及新聞媒體等其他領域。

教育部體育署今天透過聲明指出，中華奧會與國際奧會在1981年簽署「洛桑協議」，稱為奧會模式，確立台灣參與國際體育運動事務的依據，同時保障台灣運動員在國際體育運動賽事、維護體育運動團體參與國際組織的權益，並表示在體育運動領域外，台灣的國家名稱與主權不容置喙。

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體育署強調，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，這是客觀事實與台海現狀，希望兩岸體育交流依照「奧會模式」進行，並尊重彼此以達成健康有序的互動，「中國政府公開不遵守國際組織規範，難以取信台灣人民與國際社會。」

在體育運動領域外，體育署認為中國應尊重「中華民國台灣」的主權，務實面對台灣民意及兩岸互不隸屬的客觀事實，「勿藉體育賽事對台矮化及進行統戰宣傳，才有助於兩岸良性互動。」（編輯：李亨山）1140212

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朱鳳蓮
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