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跆拳道選手李東憲等3人持中國大陸身分證 陸委會：已註銷台灣身分

2025/1/23 17:18（1/23 18:06 更新）
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網紅八炯在影片中揭露部分台灣民眾持有中國大陸身分證。（圖取自攝徒日記Fun TV YouTube頻道網頁youtube.com）
網紅八炯在影片中揭露部分台灣民眾持有中國大陸身分證。（圖取自攝徒日記Fun TV YouTube頻道網頁youtube.com）
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（中央社記者李雅雯台北23日電）陸委會今天表示，曾被網紅八炯影片揭露持有中國大陸身分證的李東憲、蘇士恩，經過主管機關查證，其確實持有對岸身分，目前已經註銷這兩人與另一人共3人的台灣身分。

大陸委員會（陸委會）23日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。

梁文傑表示，在網紅發出中共對台統戰影片後，接獲檢舉指控部分台灣民眾持有中國大陸身分證，經過主管機關查證，目前已經註銷3人的台灣身分，包括李東憲、蘇士恩；另一人由於未在影片中被點名，所以不對外公布。

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梁文傑強調，目前接獲具體個案檢舉10多件，持續查證中，倘若民眾有相關訊息也可以加以檢舉。失去台灣身分後，將被視作中國大陸民眾對待，回來台灣要先循申請程序，也不能使用健保。

李東憲於2023年在韓國參加亞太壯年運動會跆拳道比賽，在頒獎台高舉中國大陸五星旗，後又在網紅八炯影片中自曝，已經拿到中國大陸身分證；蘇士恩在影片中被揭露疑似持有中國大陸身分證，相關主管機關進而追查釐清。（編輯：周慧盈）1140123

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大陸委員會（陸委會）23日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 114年1月23日
大陸委員會（陸委會）23日召開例行記者會，由副主委兼發言人梁文傑主持。中央社記者李雅雯攝 114年1月23日
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