前例曾引爭議下 香港再有嬰兒移植中國捐贈心臟

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（中央社記者張謙香港17日電）香港再有嬰兒獲中國大陸捐贈心臟作移植之用，成為香港歷來第二例。首例心臟移植發生於2022年，當時曾引起爭議，醫界憂慮接受中國捐贈器官將影響外界對香港器官移植的觀感。

香港醫務衛生局和醫院管理局今天公布，在中國各部委及醫療機構的支持和努力下，香港再度獲陸方跨境捐贈心臟。香港兒童醫院昨天成功為8個月大女嬰「忻忻」完成心臟移植手術。

香港醫務衛生局和醫院管理局表示，女嬰父母感謝陸方和港府為女兒覓得合適心臟，並感謝捐贈者親人作出無私捐贈，以及兩地醫療團隊協力拯救女兒的生命，給予女兒一次重生。

「忻忻」確診擴張性心肌病變，心臟一度只剩下兩成功能，僅靠心室輔助器維持生命。

根據港方的說法，中國國家心臟移植質控中心的心臟移植專家昨天在中國大陸進行心臟獲取手術，由於陸方沒有合適受贈者，兩地心臟移植專家共同確認，可為「祈祈」進行心臟移植。

香港兒童醫院昨天下午接收心臟後立即進行手術，手術歷時6.5小時。「祈祈」目前在加護病房接受察，手術後未來24小時為關鍵時期。

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗向媒體說，要為「祈祈」覓得合適心臟並非易事，這次手術經中國大陸及香港的監管機構嚴格審批，所有程序都合乎兩地法令要求。

2022年底，香港一名4個月大、患上急性心衰竭的女嬰也曾獲中國大陸捐贈心臟作移植之用，是陸港首例跨境換心個案，但期間曾引起爭議。

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據報導，國際心肺移植協會（ISHLT）多年前曾發表聲明，呼籲會員不應使用來自中國的器官並進行移植，因為有大量證據證明中國仍使用死囚器官作為移植供體來源，違反了自願捐獻原則。

因此，2022年底香港首次接受來自陸方的心臟作移植之用時，有本地醫學界人士憂慮，這個先例會嚴重影響外界對香港器官移植的觀感，可能會將香港從世界移植組織驅逐出去，甚至會有國家停止與香港醫院進行心肺移植的先進技術交流計畫。（編輯：周慧盈）1140217