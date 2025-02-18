民企座談會後 中國官媒唱多陸股開低

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（中央社記者張淑伶上海18日電）中共總書記習近平昨天召開民營企業座談會後，今天官媒一片唱好，但陸股3大指數今天皆開低，早盤收盤微漲。中國國家發改委表態會落實好助企紓困政策。外界預期「民營經濟促進法」很快會公布。

新華社18日報導，這場座談會「釋放了促進民營經濟健康發展、高質量發展的重要信號」。新京報社論指該座談會「進一步提振了2025年中國經濟增長預期」。

報導企業訊息的微信公眾號「正和島」則發文指出，阿里巴巴創辦人馬雲也出席了這場會議，時隔4、5年後他重返商業一線並參與最高層召開的民企座談會，一個信號正變得越來越清晰，那就是「國家保護民營企業家、鼓勵支持民營經濟和民營企業的決心愈加堅定」。

不過，陸股3大指數今天皆小幅開低，盤中翻紅、走勢震盪。

新加坡聯合早報引述香頌資本執行董事沈萌認為，從新華社通稿判斷，民營企業座談會談的還是老調常談問題，對於要如何解決民營經濟面臨的問題，似乎沒有給出明確思路。他說，中國總理李強1月底剛舉行座談會，外界原本預期這次民企座談會有更多「增量提法」。

中國民營企業近年面臨的困難加劇，除了產權保護不周、面臨的競爭環境不公平等老問題外，官方前幾年對幾個特定行業重手監管也打擊它們的發展。

央視新聞18日報導，國家發展改革委表示，扎扎實實落實促進民營經濟發展的政策措施，是當前促進民營經濟發展的工作重點，將協同各部門認真落實好助企紓困政策。

國家發展改革委副主任鄭備表示，對民營企業反映的困難問題，精準施策、真幫實幫，把各項政策舉措落到實處。與此同時，堅決打擊抹黑詆毀企業形象聲譽、炮製散布虛假不實信息等涉企網路行為。

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為了提振民企信心，官方從去年2月開始啟動「民營經濟促進法」起草工作。

全國「兩會」3月初將登場，本月24日至25日舉行的14屆全國人大常委會第14次會議即對此做準備，此外也將審議民營經濟促進法草案。（編輯：周慧盈）1140218