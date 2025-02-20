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地緣政治影響外企投資 中國推出穩外資行動方案

2025/2/20 15:56
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（中央社駐上海記者張淑伶20日電）中國昨天公布「2025年穩外資行動方案」，推出擴大電信、醫療、教育等領域開放試點等20條具體措施。官員今天坦言，受到地緣政治等因素影響，部分企業已將新增投資分散到其他國家。

中國官方正加大穩外資的力度。中國商務部、國家發改委的「2025年穩外資行動方案」19日對外發布，中國國務院新聞辦公室今天舉行記者會，介紹相關方案。

根據國新辦官網，中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激在會中表示，截至2024年底，外商累計在中國投資設立的企業超過123.9萬家，實際使用外資人民幣20.6兆元（下同，約新台幣92.7兆元）。在中國的外資企業貢獻了近7%的就業，1/7的稅收、約1/3的進出口、1/2的機電產品和高新技術產品的出口。外商在中國投資已覆蓋了20個行業門類、115個行業大類。

「穩外資20條」包括：擴大電信、醫療、教育等領域的開放試點；引導更多優質外資長期投資中國上市公司，研究制定鼓勵外資企業境內再投資政策舉措；將更多外資項目納入重大外資項目和重點外資項目清單等。各項政策措施將於2025年底前落地見效。

中國商務部外國投資管理司司長朱冰說，下一步各部門還會推出配套的若干政策文件，形成「1+N」的穩外資政策「組合拳」。

今年1月份中國實際利用外資是975.9億元，年減13.4%，降幅比去年全年有所縮小，但依然呈下降的態勢。2024年中國實際利用外資金額為8262.5億元，年減27.1%。

對此，凌激表示，原因有三：一是全球經濟復甦緩慢，當前全球的跨境投資（FDI）仍比較低迷。今年1月份聯合國貿發會議發布的報告顯示，流入發展中國家的FDI已經連續兩年出現了下降。

二是中國面臨的外部環境依然嚴峻複雜。地緣政治衝突加劇，單邊主義、保護主義明顯上升，凌激表示，「這一情況對我們吸引外資產生的影響不可低估」。

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三是受到中國國內相關產業發展變化等諸多因素影響，一部分跨國公司主動調整投資布局，中國汽車製造業、機械製造業、服裝業等行業的引資規模都出現了不同程度的下降。

今天的政策吹風會上，被問及外企轉移產業鏈的情況時，朱冰表示，確實有一部分跨國公司正在調整在中國的投資規模和業務，這裡面有中國成本上升因素，也有外企投資轉型升級。他坦言一些企業受到地緣政治等因素影響，開始將一些新增的投資分散到其他國家，但未提出相關具體的數據。（編輯：楊昇儒）1140220

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