廣州推自動駕駛計程車 4條路線連接機場高鐵站

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（中央社記者謝怡璇北京21日電）中國多個城市近期陸續推動自動駕駛計程車，廣州今天宣布正式開通自動駕駛計程車示範營運專線，在市中心、機場和高鐵站之間提供涵蓋4條路線的自動駕駛服務。

廣州日報今天報導，廣州今天正式開通自動駕駛計程車示範營運專線，在市中心、機場和高鐵站之間，提供涵蓋5個市中心上車點、4條路線的自動駕駛服務，分別連接廣州花園酒店、廣州塔、珠江新城（冼村地鐵站）與廣州白雲國際機場、廣州南站。

報導指出，收費與網路預約計程車（網約車）快車價格相當。目前示範營運的車輛仍配有「安全員」，必要情況下會切換成人工駕駛模式，保障行車安全。

報導提到，廣州南沙區在2022年已率先展開自動駕駛計程車收費營運，此次將服務範圍擴展至市中心、機場和高鐵站，進一步推動智能網聯汽車的應用。

除了廣州，北京、武漢等地早在過去兩年陸續推動自動駕駛接駁服務。2024年2月，小馬智行、文遠知行、百度蘿蔔快跑等自動駕駛企業均宣布，獲批北京大興國際機場至亦庄之間的自動駕駛載人示範。小馬智行則於同年6月宣布開啟大興機場自動駕駛接駁的收費服務。

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百度推出的無人駕駛計程車（Robotaxi）蘿蔔快跑，去年也在武漢政府政策支持下，落實真正的無人駕駛載客服務，武漢成為中國第一個不要求自動駕駛網約車隨車配備「安全員」的城市，只需從遠端監控。

上海市浦東新區也在2023年7月發放給百度智行、AutoX安途、小馬智行這3家企業共15輛車，首批「無駕駛人智能網聯汽車道路測試牌照」。車輛可在浦東新區行政區域內劃定的路段、區域展開車內全無人的智能網聯汽車道路測試。（編輯：陳鎧妤）1140221