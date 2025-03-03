王滬寧籲港區政協委員 思考破解香港難題

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（中央社記者張謙香港3日電）中國全國兩會（人大及政協）舉行前，全國政協主席王滬寧1日在一個座談會上，要求港區全國政協委員集思廣益，破解「香港的難題」。

根據星島日報今天報導，全國政協1日舉行「特邀香港人士界別委員」座談會，王滬寧出席了座談並發表講話，與會的港區全國政協常委林建岳事後透露，王滬寧在會上強調北京中央對香港的堅定支持，並希望各人團結一致、上下齊心、集思廣益破解「香港的難題」。

林建岳指，王滬寧也再次表示，北京中央全力支持香港提振本地經濟，為香港特區政府和社會各界打氣鼓勁，進一步提振香港各界的信心和士氣。

與會的全國政協港澳台僑委員會副主任屠海鳴撰文透露，王滬寧在會上表示，「一國兩制」進入新階段，香港要為中國發展做出更大貢獻，希望港區全國政協委員為國履職、為港盡責，講好「中國故事」，講好「中國香港故事」，還要講好「中國協商民主故事」，在「一國兩制」步入新階段要有新面貌、新作為、新成績。

報導沒有具體說明王滬寧所指「香港的難題」是甚麼，但當前香港經濟的最大難題之一，是港府連年出現財政赤字；過去6年中，港府有5年財赤，預計2025至26年的財政年度也會有財赤。

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此外，香港近年消費市場不振，雖然訪港旅客人數激增，但同時也有很多港人到中國大陸及海外旅遊，令本地餐飲業及消費市場低迷。

港府也一再強調，全球政局不穩，香港受地緣政治影響，經濟及金融發展存在不確定性。此外，在「反送中」運動之後，美國對香港採取一些制裁措施，兩地關係至今尚未完全修復。（編輯：陳鎧妤）1140303