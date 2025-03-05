兩岸媽祖交流 金門縣長陳福海率15宮廟赴湄洲進香

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（中央社記者吳玟嶸金門5日電）金門縣媽祖聯誼會6至9日將前往中國泉州天后宮、湄洲媽祖廟等地進香，號召千人宗教交流團，並由金門縣長陳福海、議長洪允典率隊，與15間奉祀媽祖宮廟代表等共同參與。

為弘揚媽祖信仰、促進兩岸宗教文化交流，金門縣媽祖聯誼會將在6至9日，預計號召千人宗教交流團，前往中國泉州天后宮、湄洲媽祖廟及賢良港天后祖祠等地進香祈福；陳福海、洪允典將率隊，與金門各界首長、民意代表、15間奉祀媽祖宮廟代表等共同參與。

策劃此次活動的金城鎮南門天后宮主委許燕輝表示，交流團將在6日啟程前往廈門，隨後至泉州天后宮進行進香祈福與踩街活動；7日將轉往媽祖信仰發源地「湄洲媽祖廟」舉行獻敬大典，並於當天下午再至賢良港天后祖祠獻典團拜。

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許燕輝說，8日將前往福州，參觀三坊七巷、閩越水鎮等文化景點，9日結束4天3夜宗教文化交流返回金門；他也說，此次進香活動延續「2024甲辰年全國媽祖金門巡安祈福活動」，不僅承襲金門宮廟傳統儀軌，更希望透過媽祖信仰共同連結，深化兩岸民間交流，促進宗教、文化、觀光等多層面合作。

許燕輝表示，盼透過此行進一步展現金門深厚閩南文化與民俗風情，提升國際能見度，讓世界看見金門、讓金門走向世界。（編輯：陳仁華）1140305