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中國大陸軍費年增7.2% 陸委會：呼籲北京理性克制

2025/3/5 19:37
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（中央社記者李雅雯台北5日電）北京今天發布年度軍費預算達人民幣1兆7846.65億元（約新台幣8兆元），年增率7.2%。陸委會表示，密切關注共軍動態，呼籲北京理性克制，共同承擔台海與區域和平穩定責任。

大陸委員會（陸委會）5日透過書面表示，中國大陸近年持續擴編國防預算，提升軍備戰力、積極對外軍事擴張，對台進行軍機艦侵擾，頻繁地在台海周邊進行「聯合戰備警巡」。

陸委會提到，共軍日前違反國際慣例在越南、紐澳外海等區域進行射擊訓練，也在台灣高屏外海無預警地劃設操演區，嚴重影響國際航運安全，升高台海及區域緊張情勢，引發國際社會高度關注。

陸委會強調，政府捍衛國家主權與安全的決心堅定，不會在壓力下屈服，密切關注、妥慎應處共軍動態。呼籲北京理性克制，與台灣民選政府溝通對話、化解分歧，共同承擔台海及區域和平穩定的責任，勿採取損人不利己的軍事挑釁作為。

中國大陸全國政協、人大會議（兩會）於4、5日相繼開幕。

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中國大陸國務院總理李強5日在人大會議開幕式上進行政府工作報告，涉台內容以128字呈現，他提到「堅持一個中國原則和九二共識」、「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」、「完善促進兩岸經濟文化交流合作制度和政策」等內容。

陸委會回應，中國大陸國務院提出政府工作報告涉台部分內容與去年雷同，沒有特殊變化，政府將持續關注兩會期間相關動態。（編輯：呂佳蓉）1140305

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中國全國兩會登場前夕 政協人大記者會接力舉行
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