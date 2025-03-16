中國國安部借古談今 指窮兵黷武拖累經濟

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（中央社記者張淑伶上海16日電）在中國經濟面臨壓力、官方對外又常展現強硬態度之際，國安部昨天發文，指漢武帝時期窮兵黷武拖累經濟，軍費浩繁導致國庫空虛，漢朝從此衰落。以此為鑑，文章指「經濟安全是國家安全的基礎」。

微信公眾號「國家安全部」15日發出評論員文章「漢朝：經濟興衰與國家安全啓示錄」，副標題是「總體國家安全觀學習輔導系列述評（27）」。

文章指出，漢朝初年從政治、經濟、民生等各個層面，推行有利於生產發展的政策，激發農民的生產熱情。其做法包括：「無為而治」休養生息、重視農桑恢復經濟、輕徭薄賦蓄養民力。

文章說，漢武帝時期，連年大規模的戰爭，造成軍費浩繁，財政支出龐大，出現了「用度不足」、「天下少馬」的困境，社會財富被大量消耗，「窮兵黷武拖累經濟」，此外，戰爭殺戮也直接導致了西漢人口大量減少，進一步導致漢朝經濟衰落凋敝。

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文章還稱，漢武帝沒有注重經濟社會休養生息和健康發展，「簡單粗暴地對私營手工業推行高稅收政策，致使商業、手工業遭到沈重打擊」，導致大量的商人、手工業者破產，百姓苦不堪言，大大侵蝕弱化了經濟基礎。

文章最後說，經濟安全是國家安全的基礎，以經濟建設為中心是興國之要，只有推動經濟持續健康發展，才能築牢國家繁榮富強、人民幸福安康、社會和諧穩定的物質基礎。（編輯：吳柏緯）1140316