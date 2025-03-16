加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
影片》塞爾維亞10萬人示威控武契奇政府貪腐 學生與勞工向獨裁怒吼
首頁 / 兩岸

中國國安部借古談今 指窮兵黷武拖累經濟

2025/3/16 12:13（3/16 12:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
人民幣。（圖取自Unsplash圖庫）
人民幣。（圖取自Unsplash圖庫）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張淑伶上海16日電）在中國經濟面臨壓力、官方對外又常展現強硬態度之際，國安部昨天發文，指漢武帝時期窮兵黷武拖累經濟，軍費浩繁導致國庫空虛，漢朝從此衰落。以此為鑑，文章指「經濟安全是國家安全的基礎」。

微信公眾號「國家安全部」15日發出評論員文章「漢朝：經濟興衰與國家安全啓示錄」，副標題是「總體國家安全觀學習輔導系列述評（27）」。

文章指出，漢朝初年從政治、經濟、民生等各個層面，推行有利於生產發展的政策，激發農民的生產熱情。其做法包括：「無為而治」休養生息、重視農桑恢復經濟、輕徭薄賦蓄養民力。

文章說，漢武帝時期，連年大規模的戰爭，造成軍費浩繁，財政支出龐大，出現了「用度不足」、「天下少馬」的困境，社會財富被大量消耗，「窮兵黷武拖累經濟」，此外，戰爭殺戮也直接導致了西漢人口大量減少，進一步導致漢朝經濟衰落凋敝。

google news透過 Google News追蹤中央社

文章還稱，漢武帝沒有注重經濟社會休養生息和健康發展，「簡單粗暴地對私營手工業推行高稅收政策，致使商業、手工業遭到沈重打擊」，導致大量的商人、手工業者破產，百姓苦不堪言，大大侵蝕弱化了經濟基礎。

文章最後說，經濟安全是國家安全的基礎，以經濟建設為中心是興國之要，只有推動經濟持續健康發展，才能築牢國家繁榮富強、人民幸福安康、社會和諧穩定的物質基礎。（編輯：吳柏緯）1140316

延伸閱讀
共軍南部戰區15日訓練失事 戰機海南墜毀[影]習近平喊話愛拚會贏 盼中國企業家「先富促共富」中國大陸軍費年增7.2% 陸委會：呼籲北京理性克制中國兩會未通過民營經濟促進法 分析指內部存在分歧
漢武帝
疑暗諷習近平 中國經濟學家任澤平微博遭禁言
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：