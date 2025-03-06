中國財長：應對內外不確定 還預留充足政策空間

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（中央社記者張淑伶上海6日電）中國財政部長藍佛安今天說，今年財政政策更加積極，赤字率和赤字規模均為近年最高，「為應對內外部可能出現的不確定因素，中央財政還預留了充足的儲備工具和政策空間」。

中國經濟今年能否擺脫低迷，並應對中美貿易戰等情況，是全國「兩會」期間受到關注的議題。國務院總理李強昨天在政府工作報告上已經指出，今年經濟成長率目標是5%左右，擬安排財政赤字率4%，比去年的3%提高1個百分點，創下歷史新高，赤字規模人民幣5.66兆元（約新台幣25億元），比去年增加1.6兆元。

中國14屆全國人大三次會議下午舉行經濟主題記者會，藍佛安在會上說，財政政策「更加積極」是多年來首次出現的詞，這是重大決策部署，充分考慮了實現年度預期目標的需要，又著力增強中長期發展的動力，體現了宏觀調控的針對性和前瞻性。

根據央視直播，藍佛安說，財政積極性表現在5個方面，一是前述赤字安排；二是支出強度更大，今年全國一般公共預算比去年成長了4.4%，財政支出進一步擴張；三是政府債券規模增加，今年新增地方政府專項債券4.4兆元、發行超長期特別國債1.3兆元，發行首批特別國債5000億元，支持國有大型商業銀行補充核心一級資本，加上彌補赤字的國債，今年新增政府債券規模達到11.86兆元，比去年增加2.9兆元。

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四是增加一般性轉移支付，增強地方自主財力，提高地方財政保障能力。五是加強重點領域保障，全國教育支出、社會保障和就業支出均接近4.5兆元，分別成長6.1%和5.9%；科學技術支出超1.2兆元，成長8.3%。

藍佛安還表示，為應對內外部可能出現的不確定因素，中央財政還預留了充足的儲備工具和政策空間。（編輯：呂佳蓉）1140306