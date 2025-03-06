習近平看望政協教育界委員 建設教育科技人才強國

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（中央社記者謝怡璇北京6日電）中共中央總書記習近平今天下午看望參加全國政協14屆三次會議的民盟、民進、教育界委員時表示，強化教育對科技和人才支撐作用，建設教育、科技、人才強國。

據中國官媒央視新聞報導，中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平今天下午看望參加全國政協14屆三次會議的民盟、民進、教育界委員，並參加聯組會，在聽取大家發言後，習近平發表講話。

習近平強調，必須深刻把握中國式現代化對教育、科技、人才的需求，強化教育對科技和人才支撐作用，進一步形成人才輩出、人盡其才、才盡其用的局面。

習近平指出，建設教育強國、科技強國、人才強國，必須堅持正確辦學方向，培養德智體美勞全面發展的社會主義建設者和接班人，要聚焦用新時代中國特色社會主義思想鑄魂育人，把德育貫穿於智育、體育、美育、勞動教育全過程，要堅持思政課建設和中共的創新理論武裝同步推進，思政課程和課程思政同向同行，把思政教育小課堂和社會大課堂有效融合起來，把德育工作做得更到位、更有效。

習近平指出，建設高質量教育體系，辦好人民滿意的教育，根本在於深化教育綜合改革，要確立科學的教育評價體系，有效發揮指揮棒作用，要完善學校管理體系，落實學校辦學自主權，不斷提升依法治校和管理水平，要著眼現代化需求，適應人口結構變化，統籌基礎教育、高等教育、職業教育，統籌政府投入和社會投入，建立健全更加合理高效的教育資源配置機制。

習近平強調，實現科技自主創新和人才自主培養良性互動，教育要進一步發揮先導性、基礎性支撐作用，要實施好基礎學科和交叉學科突破計畫。

習近平指出，建設教育強國、科技強國、人才強國，是全黨全社會的共同責任，人民政協要充分發揮專門協商機構作用，廣泛凝聚人心、共識、智慧、力量，促進教育科技人才事業高質量發展。

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