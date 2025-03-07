回應美俄對話 王毅：中俄關係不因一時一事而變

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（中央社台北7日電）中國外交部長王毅今天強調，無論國際環境如何變化，「中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減」，中俄關係不會因為一時一事而變，更不會受第三方干擾。

美俄近期因俄烏戰爭問題而互動頻頻，引發國際關注號稱「友好無上限」的中俄關係是否受影響，以及華府是否「聯俄制中」。14屆中國全國人大3次會議上午在北京舉行外交主題記者會，王毅回答俄媒提問時作了上述表態。

綜合陸媒報導，王毅說，中俄關係每年都會被問到，但角度每次都不同，「我要強調的是，無論國際環境如何變化，中俄友好的歷史邏輯不變，內生動力不減」。

他表示，雙方深刻總結歷史經驗，決定永久睦鄰友好，開展全面戰略協作，尋求互利合作共贏，因為這樣最符合兩國人民的根本利益，也符合時代發展進步的方向。

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王毅進一步指出，中俄已探索出一條「不結盟、不對抗、不針對第三方」的相處之道，站在新型大國關係的前列，樹立了相鄰國家關係的典範，「一個成熟、堅韌、穩定的中俄關係，不會因一時一事而變，更不會受第三方干擾，是動盪世界中的恆量，而不是地緣博弈裡的變量」。

王毅提到，去年是中俄建交75週年，中國國家主席習近平與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）3次會面；今年是二戰勝利80週年，中俄曾分別在亞洲和歐洲主戰場浴血奮戰，「雙方將以共同紀念這一重要歷史節點為契機，弘揚正確二戰史觀，捍衛二戰勝利成果，維護以聯合國為核心的國際體系，推動國際秩序朝著更加公正合理的方向發展」。（編輯：周慧盈/朱建陵）1140307