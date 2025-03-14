中國遠洋海運與德國BLG合作 降低汽車在歐運輸成本

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國國有企業中國遠洋海運集團與德國汽車物流供應商BLG（BLG Logistics）達成合作，中遠海運可以使用BLG在德國等地的物流設施，將降低中國汽車在歐洲市場的運輸成本。

據日經亞洲報導，BLG於2月宣布與中遠海運子公司達成合作協議。根據協議，中遠海運的船舶每月將至少2次停靠德國北部的布萊梅港（Bremerhaven），並使用BLG的物流設施。

此舉將降低中國汽車在歐洲的運輸成本，中遠海運將汽車運送至德國、斯堪地那維亞半島以及中東歐的當地經銷商時，可以使用BLG的物流網絡，向歐洲出口汽車的中國製造商無需再單獨安排物流公司進行配送。

歐盟執行委員會於2024年10月30日起對中國進口電動車開徵最高35.3%的反補貼稅至少5年，合計一般關稅後最高將達45.3%，理由是調查發現在中國生產的純電動車（BEV）整條產業價值鏈受益於不公平的政府補貼，對在歐盟生產的業者帶來明顯的經濟損害威脅。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

報導指出，隨著中國汽車製造商可能因此被迫提高售價，降低供應鏈成本成為關鍵目標。

據德國之聲報導，BLG是德國境內最大的汽車物流供應商之一，前身是1877年創立的布萊梅倉儲股份公司。BLG的物流網絡包括位於海港、河岸和內陸的汽車中轉站，公路、鐵路以及水路的汽車運輸。該公司在布萊梅港擁有重要的物流設施，每年處理超過170萬輛汽車，能夠存儲7萬輛汽車。（編輯：廖文綺/周慧盈）1140314