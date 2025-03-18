加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
圖輯／國軍立即備戰操演第2日 淡水河口設阻絕鏈、駕戰車八里演練
首頁 / 兩岸

涉犯收賄等罪 中國台盟前副主席李鉞鋒被提起公訴

2025/3/18 14:08
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北18日電）中國「民主黨派」之一的「台灣民主自治同盟」前副主席李鉞鋒此前被立案調查，據中國最高人民檢察院發布，近日已經提起公訴，並指李鉞鋒謀取不正當利益、非法收受他人財物，數額巨大，依法應追究刑事責任。

中國最高人民檢察院於18日在官網發布公告，指出山西檢察機關依法對李鉞鋒涉嫌受賄案提起公訴。

這份公告稱，檢察機關在審查起訴階段依法告知李鉞鋒享有的訴訟權利，並訊問了李鉞鋒，聽取了辯護人的意見。

檢察機關指控，李鉞鋒利用擔任重慶市人民檢察院第一分院副檢察長、重慶市人民檢察院副檢察長、全國政協委員、重慶市政協副主席、台盟中央常務副主席，以及全國人大常委會委員、監察、司法委員會副主任委員等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用職權或者地位，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應以受賄罪追究其刑事責任。

另據去年10月中共中央紀委國家監委官網公告，李鉞鋒違規收受禮品禮金、接受宴請和旅遊安排，違規從事營利性活動，長期投機鑽營，大搞「新型腐敗」、「隱性腐敗」，以「放貸收息」等隱蔽方式大肆斂財，利用職務便利為他人在案件處理、工程款催收、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李鉞鋒於去年3月因涉嫌嚴重職務違法被查落馬。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

根據公開資料，李鉞鋒籍貫台灣中壢，1958年7月生於重慶市渝中區，1976年6月參加工作，其後陸續取得重慶大學經濟與工商管理學院EMBA及工商管理碩士學位，並擁有中國「二級高級律師」資格，2004年11月起歷任重慶市檢察院第一分院副檢察長、重慶市人民檢察院副檢察長、重慶市政協副主席，

李鉞鋒2001年11月加入台盟，2017年12月任台盟中央常務副主席，享有中國「正部級」待遇。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140318

李鉞鋒
軍工背景許達哲、羅琦不在人大主席團名單 惹關注
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：