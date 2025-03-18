涉犯收賄等罪 中國台盟前副主席李鉞鋒被提起公訴

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（中央社台北18日電）中國「民主黨派」之一的「台灣民主自治同盟」前副主席李鉞鋒此前被立案調查，據中國最高人民檢察院發布，近日已經提起公訴，並指李鉞鋒謀取不正當利益、非法收受他人財物，數額巨大，依法應追究刑事責任。

中國最高人民檢察院於18日在官網發布公告，指出山西檢察機關依法對李鉞鋒涉嫌受賄案提起公訴。

這份公告稱，檢察機關在審查起訴階段依法告知李鉞鋒享有的訴訟權利，並訊問了李鉞鋒，聽取了辯護人的意見。

檢察機關指控，李鉞鋒利用擔任重慶市人民檢察院第一分院副檢察長、重慶市人民檢察院副檢察長、全國政協委員、重慶市政協副主席、台盟中央常務副主席，以及全國人大常委會委員、監察、司法委員會副主任委員等職務上的便利，為他人謀取利益，以及利用職權或者地位，為他人謀取不正當利益，非法收受他人財物，數額特別巨大，依法應以受賄罪追究其刑事責任。

另據去年10月中共中央紀委國家監委官網公告，李鉞鋒違規收受禮品禮金、接受宴請和旅遊安排，違規從事營利性活動，長期投機鑽營，大搞「新型腐敗」、「隱性腐敗」，以「放貸收息」等隱蔽方式大肆斂財，利用職務便利為他人在案件處理、工程款催收、企業經營等方面謀利，並非法收受巨額財物。

李鉞鋒於去年3月因涉嫌嚴重職務違法被查落馬。

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根據公開資料，李鉞鋒籍貫台灣中壢，1958年7月生於重慶市渝中區，1976年6月參加工作，其後陸續取得重慶大學經濟與工商管理學院EMBA及工商管理碩士學位，並擁有中國「二級高級律師」資格，2004年11月起歷任重慶市檢察院第一分院副檢察長、重慶市人民檢察院副檢察長、重慶市政協副主席，

李鉞鋒2001年11月加入台盟，2017年12月任台盟中央常務副主席，享有中國「正部級」待遇。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）1140318