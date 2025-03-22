加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

中國外交部副部長與挺川普參議員戴恩斯會面

2025/3/22 10:09（3/22 11:58 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中國外交部副部長馬朝旭與訪中的共和黨籍聯邦參議員戴恩斯會面。戴恩斯曾表示，將與中方官員討論芬太尼問題。圖為芬太尼在美國造成的影響。（中央社檔案照片）
中國外交部副部長馬朝旭與訪中的共和黨籍聯邦參議員戴恩斯會面。戴恩斯曾表示，將與中方官員討論芬太尼問題。圖為芬太尼在美國造成的影響。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）力挺美國總統川普的共和黨籍聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）訪問中國，中國外交部表示，外交部副部長馬朝旭21日與戴恩斯會面，雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見。

中國外交部網站21日晚上公布，外交部副部長馬朝旭21日會見美國共和黨籍聯邦參議員戴恩斯，雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

據外媒報導，戴恩斯是川普（Donald Trump）的堅定支持者，曾任美國企業駐中國的高階主管，在中國和香港兩地擁有豐富的工作經驗。戴恩斯是川普今年1月上任以來，首位訪問北京的美國國會議員。

戴恩斯此前在X平台發文表示，訪中期間他將與中方官員討論遏止芬太尼生產和流通的問題，以及「降低貿易逆差的必要性，並確保我們蒙大拿州農民、牧場經營者和生產者能公平進入市場」。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140322

#川普
#中國外交部
#香港
#馬朝旭
#共和黨
#芬太尼
戴恩斯
美中關稅戰加劇 挺川普參議員訪北京
川普
駁馬斯克聽取機密簡報報導 川普：不向商人展示機密川普：美將生產新一代戰機F-47 配最先進匿蹤技術
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：