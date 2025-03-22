中國外交部副部長與挺川普參議員戴恩斯會面

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（中央社台北22日電）力挺美國總統川普的共和黨籍聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）訪問中國，中國外交部表示，外交部副部長馬朝旭21日與戴恩斯會面，雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見。

中國外交部網站21日晚上公布，外交部副部長馬朝旭21日會見美國共和黨籍聯邦參議員戴恩斯，雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見。

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據外媒報導，戴恩斯是川普（Donald Trump）的堅定支持者，曾任美國企業駐中國的高階主管，在中國和香港兩地擁有豐富的工作經驗。戴恩斯是川普今年1月上任以來，首位訪問北京的美國國會議員。

戴恩斯此前在X平台發文表示，訪中期間他將與中方官員討論遏止芬太尼生產和流通的問題，以及「降低貿易逆差的必要性，並確保我們蒙大拿州農民、牧場經營者和生產者能公平進入市場」。（編輯：陳鎧妤/廖文綺）1140322