何立峰會見挺川普參議員戴恩斯 強調願與美方對話

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（中央社台北22日電）中國國務院副總理何立峰今天會見力挺美國總統川普的共和黨籍聯邦參議員戴恩斯（Steve Daines）。何立峰表示，中方堅決反對將經貿問題政治化、武器化與工具化，願與美方加強對話。

新華社晚間報導，何立峰會見戴恩斯時指出，中方願與美方在相互尊重、平等互利基礎上開展坦誠對話。

何立峰又說，中美之間擁有廣泛共同利益和廣闊合作空間，可以成為夥伴和朋友，相互成就、共同繁榮，造福兩國、惠及世界。

根據新華社報導，戴恩斯表示，美中關係非常重要，雙方應加強對話，「我願在這方面多做些實事」。

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據外媒報導，戴恩斯是川普（Donald Trump）的堅定支持者，曾任美國企業駐中國的高階主管，在中國和香港兩地擁有豐富的工作經驗。戴恩斯是川普今年1月上任以來，首位訪問北京的美國國會議員。

21日晚間，中國外交部公布副部長馬朝旭會見戴恩斯的消息，雙方就中美關係和共同關心的問題深入交換意見。（編輯：呂佳蓉）1140322