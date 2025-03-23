川普2.0首名美政要訪中 挺川參議員戴恩斯會見李強

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（中央社台北23日電）中國國務院總理李強今天下午在北京，會見出席「中國發展高層論壇2025年年會」的美國聯邦參議員戴恩斯及7名美國大型企業高階主管。其中，戴恩斯是川普回任美國總統以來首名訪中的美國政界人士，也是參議院的挺川普要角。

戴恩斯（Steve Daines）在會見李強之前，21日已先會見中國外交部副部長馬朝旭，22日接著會見分管財經的中國國務院副總理何立峰。路透社報導，戴恩斯曾多次訪中，此行代表他是川普1月回任美國總統以來，首名訪中的美國政界人士。

根據報導，戴恩斯下午與包括高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）、輝瑞（Pfizer）執行長博爾拉（Albert Bourla）、嘉吉（Cargill）執行長塞克斯（Brian Sikes）、波音（Boeing）全球高級副總裁尼爾森（Brendan Nelson）等7名美國大型企業高階主管，前往北京人民大會堂會見李強。

此外，出席這場會見的中國官員，還包括商務部長王文濤、國家發改委主任鄭柵潔、外交部副部長馬朝旭等人。而美國駐中國大使館新任臨時代辦武安妮（Anny Vu）也出席了這場會見。

新華社報導，李強在會見戴恩斯等人時說，當前中美關係發展來到「一個新的重要節點」。中美「合則兩利、鬥則俱傷」，雙方應該選擇對話而不是對抗，選擇合作共贏而不是零和博弈。

李強又說，經貿合作是中美關係的重要基礎。過去數十年，中美經貿合作成果豐碩，這是雙方共同努力的結果，應倍加珍惜。越是中美關係面臨困難，越要把中美經貿合作的「大盤子」守護好、發展好，持續不斷為兩國關係注入穩定性。

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李強強調，「打貿易戰沒有贏家」，沒有哪個國家的發展繁榮是靠加徵關稅實現的，只能靠開放、靠合作。雙方應透過「做大合作蛋糕」，用更多利益增量去解決貿易不平衡等問題。中國始終歡迎包括美國在內的各國企業到中國分享發展機遇，並將積極推動解決企業合理訴求，對內外資企業一視同仁，持續打造良好營商環境。

根據這則報導，與會的美方人士說，中國近幾十年來發生很大變化，美國企業積極參與和支持中國發展，「願繼續投資中國」，加強對話合作，實現互利共贏，努力推動兩國關係持續發展。（編輯：邱國強）1140323